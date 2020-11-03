Андрей Чибис дал высокую оценку производству по переработке краба в Мурманске

До 10 тонн варёно-мороженой продукции в сутки способен выпускать цех ООО «Альянс Фиш» – первое предприятие по переработке живого краба в Мурманске. Вчера цех с ознакомительным визитом посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Предприятие работает в связке с дальневосточной группой компаний «Антей», которая в числе прочих видов деятельности занимается добычей краба в Северном бассейне. Живых крабов доставляют на берег судами-краболовами и размещают на передержке в специальных ёмкостях с морской водой, откуда они уже поступают в цех на переработку в варёно-мороженые полуфабрикаты. Таким образом, «Антей» и его партнёры первыми наладили в Мурманской области крабовое производство полного цикла – от промысла до коробок с готовой продукцией.

«Очень важно, что коллеги от слов быстро переходят к делу. Дополнительно строятся пять краболовов, которые будут работать здесь. Мы, в свою очередь, помогаем коллегам с земельными вопросами, с резидентством в Арктической зоне», – отметил Андрей Чибис.

Цех в Мурманске – лишь пилотный проект, подчёркивают собственники. Его главная задача – отработать процесс и обучить специалистов. В планах – создание в Заполярье крупного современного производства с объёмом инвестиций порядка трёх миллиардов рублей. Расчётная мощность завода – переработка до 50 тонн в сутки при единовременном хранении на передержке до 200 тонн живого краба. При этом производство будет практически безотходным. Как сообщил президент группы компаний «Антей» Иван Михнов, проект будет реализован в течение двух-трёх ближайших лет.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, основная часть продукции большого крабового завода пойдёт на экспорт. Что же касается внутреннего спроса в регионе, то здесь, по словам Андрея Чибиса, ставка делается на любительское краболовство, разрешение на которое вступит в силу в августе 2021 года.

«Наша задача – чтобы у нас в Мурманской области появлялись новые инвестиции, новые рабочие места и новые производства. Конечно, мы очень рассчитываем, что и краба в Мурманской области будет на прилавках гораздо больше. Этот краб будет покупаться во всём мире», – подчеркнул глава региона.