Андрей Чибис: «Делаем всё, чтобы Кировск менялся к лучшему»

В ходе рабочей поездки в Кировск, которая состоялась 28 августа, губернатор Андрей Чибис ознакомился с ходом работ на ряде городских объектов.

«Мы особое внимание уделяем городу Кировску. В этом году четыре дороги ремонтируем, дворы шести домов. Благоустраивается огромный городской парк – он сохраняет те традиции и ценности, которые были заложены советскими архитекторами, но появляются и новые точки, пешеходные связи, очень экологически правильный деревянный детский городок. Делаем всё, чтобы город менялся к лучшему. Очевидно, что и муниципалитет очень активно работает. Проблем хватает, но важно, что город развивается, мы движемся вперёд. Огромное спасибо кировчанам за труд, за терпение и за поддержку действий власти по изменению качества жизни в городе!», – отметил Андрей Чибис, комментируя результаты поездки.

Член Совета Федерации от Мурманской области Константин Долгов сделал особый акцент на роли компании «ФосАгро» в повседневной жизни и развитии Кировска.

«ФосАгро» – один из блестящих примеров ответственного отношения к социальным обязательствам. Компания на практике реализует взаимодействие с губернатором, с правительством, государственно-частное партнёрство. Это как раз реализация тех законодательных возможностей, которые мы в Совете Федерации создаём для наших регионов. Кировск сам по себе прекрасный город, но очень важно, что область очень много сил и средств вкладывает в его благоустройство – во взаимодействии с бизнесом», – подчеркнул сенатор.

Одним из объектов внимания высоких гостей стала центральная площадь Кировска. Работы по преображению «сердца» города ведутся в рамках муниципальной программы благоустройства. Запланирована прокладка пешеходных дорожек, строительство лестниц и пандусов, ремонт фонтанов, устройство цветников и озеленение территории. Срок завершения работ – конец сентября.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, высокую оценку губернатора заслужил проект благоустройства городского парка. Проект вышел в финал Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, однако не победил. Тем не менее, правительством Мурманской области было принято решение всё же реализовать его за счёт средств регионального бюджета. В парке появятся новые детская и спортивная площадки, места отдыха, малые архитектурные формы, удобные дорожки. Работы также должны быть завершены к началу октября.