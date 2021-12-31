Андрей Чибис: «Динамика, которую мы набрали в уходящем году, - это мощный локомотив, который уже разогнался»

30 декабря губернатор Мурманской области Андрей Чибис в торжественной обстановке подвёл итоги года и поблагодарил государственных служащих и работников областных бюджетных учреждений за добросовестную работу. Мероприятие прошло в большом зале Мурманского областного драматического театра.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, обращаясь к коллегам, глава региона подчеркнул, что в 2021 году пандемия коронавируса уже не являлась решающим фактором, влияющим на процессы в регионе. В то же время база, заложенная в 2020 году, в текущем принесла целый набор результатов. Регион вышел в лидеры по привлечению инвестиций, по росту числа резидентов особых экономических зон и создаваемых новых рабочих мест. Мурманская область – одна из лучших в стране по исполнению нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Большие успехи достигнуты в цифровизации. Продолжается преображение городов и посёлков области, в том числе с помощью механизмов программы реновации ЗАТО.

«Динамика, которую мы с вами набрали в уходящем году, – это мощный локомотив, который уже разогнался. Благодарю за это всю нашу большую команду, всех без исключения сотрудников министерств и ведомств. За каждым вашим действием стоят реальные изменения качества жизни людей, живущих на Севере в очень непростых условиях. Прошу всегда учитывать, что от нас с вами, от каждого специалиста зависит, например, пойдут ли дети в современную школу или новый детский сад. От этого строится жизнь каждого человека, его вера в будущее, желание жить на Севере или отсюда уехать. Желаю вам никогда не черстветь. Знаю, подавляющее большинство наших работников – люди, трудящиеся с полной самоотдачей. Убеждён, что в 2022 году все наши планы сбудутся. Спасибо вам!», – сказал губернатор.

Около 70 человек были отмечены Почётными грамотами и Благодарностями губернатора. Среди них, в том числе, – работники областных учреждений: ветеринары, социальные работники, сотрудники аппарата мировых судов и администраций спортшкол, технический и обслуживающий персонал.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434070/#&gid=1&pid=1