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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.24 10:15

Андрей Чибис добился получения 4,8 млрд рублей на мазут для Мурманской области из федерального бюджета

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Мурманской области 4,8 млрд рублей из федерального бюджета на покрытие части затрат на закупку мазута для прохождения текущего отопительного периода. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис. 

«Для нас это крайне важная поддержка. В последние годы цена на мазут выросла в среднем в три раза. Это влечёт за собой дополнительные расходы, которые нам приходится нести в этой связи. Это огромные затраты и вкладываем мы эти деньги из регионального бюджета, чтобы не перекладывать на наших жителей, наших потребителей. Ежегодно мы тратим на это миллиарды. И вынуждены эту сумму увеличивать. Только в этом году мы порядка 9,6 млрд рублей, значительную часть уже направили на закупку мазута из регионального бюджета», – подчеркнул глава региона. 

Ранее Андрей Чибис обсуждал эту тему с Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поддержал необходимость финансирования части затрат для Мурманской области.  

«За это Владимиру Владимировичу большое спасибо. Дальше была проведена кропотливая работа с Минфином РФ и Минстроем РФ, результат – в виде существенной суммы поддержки, которая нам выделена. Я также хочу сказать слова благодарности председателю правительства, министру финансов России и всем коллегам из Минстроя РФ, кто был задействован в процессе. Важно провести все необходимые процедуры, чтобы эти деньги были оперативно доведены до бюджета и отправить их на закупку топлива в наши ресурсоснабжающие организации», – обратился к коллегам губернатор. 

Напомним, выделение денег на мазут было анонсировано губернатором на «прямой линии» в августе 2024 года.   

Учитывая ситуацию, связанную с волатильностью стоимости топлива, правительство Мурманской области регулярно акцентирует внимание федеральных органов власти на необходимость принятия ряда мер, направленных на поддержку региона. В 2023 году в очередной раз наблюдалось значительное увеличение стоимости топлива (мазут), в связи с чем, правительством РФ была оказана поддержка Мурманской области из федерального бюджета в размере 2,97 млрд рублей.   

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2024 году стоимость мазута остаётся нестабильной, рыночная цена мазута в 2 раза превысила цену, учтенную при установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей региона. 

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