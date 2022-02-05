Андрей Чибис доложил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко о ходе реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения

Об исполнении национального проекта «Здравоохранение» и ходе реализации региональной программы модернизации первичного звена системы здравоохранения доложил главе Минздрава России Михаилу Мурашко губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках рабочей встречи в Москве.

«Ключевые задачи нацпроекта мы выполнили. Более того, мы, помимо нацпроекта, дополнительно финансируем закупку оборудования, ремонт больниц и прочее, потому что, конечно, инфраструктура обветшала. За прошлый год радикально сократили очереди и на обследования, и на высокотехнологичную помощь», – сообщил губернатор.

Программа модернизации «первички» стартовала в регионе в прошлом году и рассчитана до 2025 года. Её цели – обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, приоритета интересов пациента и соблюдения прав граждан. Общий объём финансирования – порядка 4 млрд рублей. В рамках программы запланировано приобретение 775 единиц оборудования для 13 медицинских организаций, 137 автомобилей для участковой службы, а также строительство, реконструкция и ремонт ряда объектов здравоохранения.

В прошедшем году на реализацию программы было направлено более 700 млн рублей. Закуплено 102 единицы медицинского оборудования и 12 единиц автотранспорта, обновлены амбулатории в Туломе и Пушном, Мурманская городская поликлиника № 1, построен новый ФАП в Раякоски. Ведётся работа по привлечению медицинских кадров в регион.

В текущем году на исполнение мероприятий программы в региональном бюджете заложено более 720 млн рублей.

Андрей Чибис обсудил с министром здравоохранения Российской Федерации дальнейшие пути и возможности развития системы здравоохранения Мурманской области, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439011/#&gid=1&pid=1