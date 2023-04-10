Андрей Чибис: доля промышленного производства в ВРП Мурманской области составляет свыше 47%, в секторе промышленности работает более 61 тысячи человек

Для предприятий промышленной отрасли Мурманской области действует ряд мер поддержки, благодаря которым инвестклимат региона – один из передовых в стране. Об этом сообщил сегодня губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

Глава региона подчеркнул, для того чтобы новые проекты могли появляться, а уже существующие развиваться, в Мурманской области действуют два уникальных преференциальных режима, – Арктическая зона РФ и ТОР «Столица Арктики», а также сниженные налоги, которые региональным законодательством установлены для малого и среднего бизнеса.

Доля промышленного производства в валовом региональном продукте Мурманской области составляет свыше 47%, в секторе промышленности работает более 61 тысячи человек.

«Сегодня наш инвестклимат – один из наиболее передовых и привлекательных в стране. Мы приступили к новым крупнейшим проектам. Так, в активной стадии строительства находится Мурманский транспортный узел, который позволит увеличить объём перевалки в незамерзающей акватории Кольского залива, также в стадии реализации проект по добыче и переработке лития, ведётся плотная работа с «Газпромом» по вопросу газификации нашей области. И, конечно, мы оказываем региональные меры поддержки для наших градообразующих предприятий, чтобы они могли модернизировать своё производство», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на прошлой неделе прошло заседание президиума Госсовета под руководством Президента России Владимира Путина по развитию промышленности страны в условиях санкционного давления. В рамках заседания были выработаны средне- и долгосрочные меры для роста и стабильного развития промышленной отрасли страны.

Фото: https://gov-murman.ru