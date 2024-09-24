Андрей Чибис: «Единая линия 0051» – это самый верный и быстрый способ сообщить о проблеме с отоплением»

В ходе оперативного совещания 23 сентября обсудили вопрос начала отопительного сезона. Губернатор Андрей Чибис напомнил, что решение о его запуске принимают главы муниципалитетов в зависимости от погоды.

«На территорию Кольского Заполярья пришла холодная осенняя погода, это начало отопительного периода 2024/2025 годов. На территории Мурманской области поэтапно включается отопление многоквартирных домов в муниципалитетах. Напомню, что решение о включении тепла принимают органы местного самоуправления в зависимости от температурного режима в соответствии с нормативной базой, которая утверждена в нашей стране. Глобально отопительный период начат с 19 сентября», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис также отметил, что время на регулировку системы отопления может занимать до 5 суток, по всем вопросам северяне могут обращаться на единую «горячую линию ЖКХ» – 0051, либо по номеру 8-800-444-00-51.

«Если есть вопросы по регулировке системы, сбой в какой-то комнате – обязательно звоните на «горячую линию», – призвал глава региона.

Подробнее о том, как идёт запуск отопительного периода, доложил заместитель губернатора Алексей Лыженков. Он отметил, что в этом году были учтены прогнозы похолодания и заблаговременно, не дожидаясь установленных законом среднесуточных температур муниципальные образования начали подачу теплоносителя. В областном центре и основной массе муниципальных образований отопительный период начался с 19 сентября.

По состоянию на воскресенье к отоплению подключено в этих муниципалитетах уже 99,5% многоквартирных домов.

С 23 сентября – в Ковдорском муниципальном округе, Терском муниципальном районе, ЗАТО Александровске, Видяево, Североморске, Кировске. С 25 сентября подключится ЗАТО Островной и Апатиты.

Вместе с тем, в Туломе в рамках подготовки к отопсезону был выявлен и оперативно устранён порыв на тепловой сети. В связи с необходимостью проведения внеплановых ремонтных работ, отопительный сезон в поселке Тулома начнется с 28 сентября. В настоящее время подрядная организация уже приступила к выполнению работ, ситуация находится на постоянном контроле.

«В Североморске, где удалось заменить порядка 10 км трубопровода тепловой сети, как Вы, Андрей Владимирович, поручили, всё было решено в кратчайшие сроки – работы закончены 13 сентября, горячее водоснабжение подано во все многоквартирные дома, с которыми были сложности по подключению», – отметил вице-губернатор.

В период запуска отопления профильными ведомствами организован ежедневный мониторинг подключения жилфонда к теплоснабжению и своевременному выполнению мероприятий по регулировке. Также управляющими организациями сформированы графики дежурств специализированных бригад, назначены ответственные лица, в том числе на период выходных дней, усилены смены дежурно-диспетчерских служб.

«Установление рабочего гидравлического режима при подключении отопления занимает до пяти суток. Поэтому прошу жителей с пониманием отнестись к ситуации, если отопление не появится во всех отопительных приборах квартиры в первый день после начала отопительного периода», – обратился к жителям Алексей Лыженков.

Алексей Лыженков напомнил, что по поручению главы региона, с целью усиления контроля в сфере ЖКХ 5 августа начала работу «Единая линия ЖКХ», на которую жители могут обратиться по проблемам, связанным в том числе с подключением отопления.

Особое внимание уделяется многоквартирным домам, по которым поступают обращения от жителей квартир, подключенных к разным стоякам, такая категория отрабатывается с управляющими организациями в ручном режиме.

К работе «Единой линии ЖКХ» подключены управляющие и ресурсоснабжающие организации, заявка сразу направляется им на исполнение. При этом об устранении проблемы потребителю перезвонят или направят СМС.

С 19 сентября по вопросам отсутствия или частичного отсутствия отопления в адрес 0051 поступило 92 заявки. Все заявки от населения и проблемные вопросы по запуску отопления находятся на особом контроле.

«Действительно 0051 – это самый верный и быстрый способ сообщить о проблеме. Я внимательно почитал комментарии за последние пару дней, и не увидел реакции на конкретные адреса. Я прошу за этим смотреть внимательно и отвечать людям, в том числе активнее подключить к этой работе управляющие организации. Также прошу в штабном режиме со всеми ответственными лицами разбирать все возникающие вопросы. Важно, чтобы к этому подключались и главы муниципалитетов – это наша общая боль, а не только ресурсников и жилнадзора», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава регионе поручил проанализировать целесообразность принятия решений о более позднем запуске отопления в некоторых муниципалитетах.

«Погода резко изменилась, и прогноз был заранее всем известен, а это вопрос здоровья и заболеваемости наших жителей», – подытожил Андрей Чибис.

Отдельно губернатор Мурманской области поручил Алексею Лыженкову совместно с главой Кольского района доложить о ситуации, произошедшей в селе Тулома, отмечает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/