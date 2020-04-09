Андрей Чибис, глава Мурманской области, по мерам против коронавируса вошёл в топ-10, заняв второе место
В распоряжение РИА «Новости» оказался новый рейтинг губернаторов по мерам против коронавируса, составленный Центром политической конъюнктуры. В топ-10 вошли:
1. Пермский край, Дмитрий Махонин (поддержка наиболее уязвимых предприятий);
2. Мурманская область, Андрей Чибис (потерявшие работу жители получат почти 28 тысяч рублей пособия по безработице);
3. Карелия, Артур Парфенчиков (поддержка бизнеса – создан онлайн-магазин местных товаров «Сделано в Карелии»);
4. Бурятия, Алексей Цыденов (новые возможности диагностики);
5. Вологодская область, Олег Кувшинников (удаленная работа правительства);
6. Татарстан, Рустам Минниханов (цифровые инструменты контроля – система смс-пропусков для передвижения в условиях самоизоляции);
7. Архангельская область, Александр Цыбульский (поддержка медиков);
8. Кемеровская область, Сергей Цивилев (переоборудование дорожной и коммунальной техники для дезинфекции улиц);
9. Астраханская область, Игорь Бабушкин (борьба с безработицей и помощь аграриям);
10. Алтайский край, Виктор Томенко (удаленное обучение).