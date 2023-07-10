Андрей Чибис главам муниципалитетов: за руль садитесь, проезжайте, фиксируйте и исправляйте

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1199 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 850. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

В блоке «Благоустройство» жители Мончегорска сообщили о рекламном щите, который накренился и может упасть. Глава администрации пояснил в ходе оперативного совещания, что проведена проверка объекта, на минувших выходных собственник поправил конструкцию.

В блоке «ЖКХ» продолжают поступать сообщения о свалках мусора, часть из которых имеют слишком длительную отработку.

«Жители Полярного 1 июля попросили очистить от мусора берег озера в районе улицы Героев Североморцев. Однако убрать мусор планируют только к концу месяца. В аналогичном контексте можно отметить, что в Североморске уже около года ищут собственника колодца, в котором расположены инженерные сети», — отметил Дмитрий Каменский.

Большинство вопросов в блоке «Здравоохранение» касалось сложностей с записью к врачам и к ряду узких специалистов.

В блоке «Дороги» сообщения касались вопросов, связанных с ремонтом дорог. Больше всего сообщений по этой проблеме поступило из Мурманска, ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск. Также некоторые граждане недовольны ремонтом дорожного покрытия в местах, где срезан асфальт, и движение осуществляется в замедленном режиме.

«Сейчас, где идёт ремонт дорог, далеко не везде есть знаки, а дороги зачастую находятся без асфальта продолжительное время. Это говорит о том, что главы муниципалитетов не ездят по своим территориям, а если ездят, то с закрытыми глазами. За руль садитесь, проезжайте, фиксируйте и исправляйте. Также важно не забывать про разметку, она должна быть», — заключил губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/