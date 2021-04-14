Андрей Чибис: главная причина затянувшейся борьбы со снегом в Мурманске – нехватка рабочей силы

Дефицит рабочих рук в управлении дорожного хозяйства города Мурманска стал основной причиной ненадлежащей уборки улично-дорожной сети областного центра в феврале и марте текущего года. Штат дорожной службы недоукомплектован более чем на треть. Результаты проверки, проведенной контрольным управлением исполнения поручений аппарата правительства Мурманской области, и прокуратурой на рабочем совещании озвучил губернатор Андрей Чибис.

«Несмотря на то, что управлением дорожного хозяйства Мурманска была закуплена уборочная техника, людей, которые должны на ней работать, просто недостаточно. Свыше 30% должностей, предусмотренных штатным расписанием, вакантны, а текучесть кадров за 2020 год составила 43%. Дело в том, что деньги доводятся до УДХ, исходя из фактической численности работников, а по нормативной базе, утверждённой городскими властями, даже доплатить за сверхурочную работу, которую приходилось выполнять в условиях режима повышенной готовности, у нового руководства нет никакой возможности», – подчеркнул Андрей Чибис.

В этом году снежная зима вновь стала вызовом для организаций, обслуживающих дворовые территории и дороги Заполярья. Так, в феврале объём осадков на севере области превысил 300% от нормы. Для ликвидации последствий обильных снегопадов по поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманске, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск был введён режим повышенной готовности. Но главное, как отметил вчера на совещании губернатор, – своевременная подготовка к зимнему периоду и правильная организация работы по содержанию улично-дорожной сети на местах.

«Очевидно, что у администрации города в силу принятых решений городским Советом нет оснований для принятия необходимых кадровых изменений без согласования с представительным органом, и в том числе решений по увеличению расходов на выполнение той или иной задачи, – сказал Андрей Чибис, обратившись к прокурору области Сергею Паволину с просьбой дать юридическую оценку таким ограничениям. – Нам нужно радикально ситуацию поменять, обеспечив необходимое финансирование этой деятельности. Это базовый минимум, который не может давать сбоев, несмотря на климатические условия».