Андрей Чибис: главная задача военкоматов – избежать ошибок, чтобы частичная мобилизация проходила чётко в соответствии с указом Президента РФ и разъяснениями Минобороны

21 сентября Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В этот же день в Мурманской области начала работу региональная призывная комиссия в расширенном составе под председательством губернатора Андрея Чибиса. Сегодня в ходе оперативного совещания глава региона подвел промежуточные итоги частичной мобилизации.

«Напомню, что в первую очередь будут мобилизованы молодые люди, отслужившие в армии не более 5 лет назад и имеющие навыки военной службы. Первоочередно военкоматы должны ориентироваться именно на этих людей, но это не значит, что только на них. От нашего региона в рамках первого этапа будет мобилизовано порядка 1000 человек. Возникают единичные проблемы в военкоматах, ошибки не носят массового характера, но каждая ситуация важна и в ежедневном режиме 24/7 региональное правительство их отрабатывает. Мы оказываем всю необходимую организационную помощь военкоматам, возникающие вопросы стараемся решать максимально оперативно. Всё, что касается медицинской комиссии, обеспечивает региональный Минздрав», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также напомнил, что контроль работы военкоматов возложен на вице-губернатора Эрика Хисматуллина.

«Мой заместитель Эрик Хисматуллин контролирует, чтобы работа военкоматов была организована чётко в соответствии с указом президента, разъяснениями Министерства обороны страны. Я прошу Эрика Ильдусовича детально разбираться в любых возникающих спорных вопросах если поступает такая информация от граждан, решать их согласно действующим указаниям. Главная задача – избежать ошибочной мобилизации. Важно внимательно и чутко относиться ко всем вопросам, сигналам, жалобам, мониторить их», – сказал губернатор.

Губернатор также напомнил, что в целях поддержки семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, установлена единовременная выплата. Она составит 100 тысяч рублей на семью и по 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. «Региональное минсоцразвития совместно с военкоматами отрабатывают это поручение. Соответствующее постановление мной подписано», – сказал Андрей Чибис.

На портале правительства Мурманской области создан раздел Военного комиссариата, посвященный частичной мобилизации, где опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы жителей. Кроме того, организована горячая линия по номеру «122»: специалисты колл-центра отвечают на вопросы, связанные с частичной мобилизацией.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, первая группа мобилизованных северян отправится из Мурманска в Санкт-Петербург для прохождения специальной подготовки.

«Желаю всем ребятам выполнения поставленных задач для обеспечения защиты нашей Родины», – напутствовал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru