Андрей Чибис: главным результатом выборов должна стать актуализация и реализация стратегии «На Севере – жить»

На оперативном совещании в понедельник губернатор Андрей Чибис огласил данные по участию северян в прошедших 17-19 сентября парламентских выборах. Явка избирателей в регионе составила более 42%, по словам губернатора, это один из самых высоких результатов в стране. Также Мурманская область вошла в тройку лидеров по доле проголосовавших в электронной форме – 93,5% зарегистрированных в системе ДЭГ (а таковых в области было порядка 50 тысяч человек) воспользовались своим конституционным правом.

Глава региона поблагодарил земляков за активную гражданскую позицию и подчеркнул, что прошедшие выборы стали не только победой конкретных кандидатов и политических сил, но и демонстрацией поддержки людьми курса областного правительства, заложенного в Стратегии «На Севере – жить. 2030».

«Напомню, что 23 тысячи человек внесли свои предложения в актуализацию этого плана. Мы получили почти полмиллиона предложений о том, как нам надо менять жизнь в области в разрезе конкретных муниципалитетов, и утвердили на «Форуме инициатив» ключевые приоритеты. Это здравоохранение, благоустройство, образование, дороги и транспорт, ЖКХ, туризм, спорт, экономика и предпринимательство, социальная поддержка – как раз те самые акценты, о которых нам говорили люди», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава области отметил, что в следующем месяце на заседании правительства будет утверждён актуализированный план мероприятий в рамках Стратегии, который определит проект регионального бюджета на следующий год и на три года вперёд. Уже сейчас понятны основные акценты, на которые будет сделан особый упор.

Первый в их числе – системное благоустройство. Особое внимание будет уделено Мурманску, соответствующий план «Наш Мурманск» уже утверждён. Стартуют программы «Удобный и безопасный двор», «Светлые города и посёлки».

В рамках развития региональной системы здравоохранения 4 млрд рублей из федерального бюджета заложены на модернизацию первичного звена медицины, на покупку нового оборудования, машин скорой помощи, привлечение кадров, обеспечение их жильём, ремонт больниц и поликлиник. Здесь ключевые задачи – реновация областной детской клинической больницы, областной клинической больницы имени П.А. Баяндина и переход в практическую фазу модернизации онкодиспансера.

В сфере развития малого и среднего предпринимательства, по мнению Андрея Чибиса, следует продлить ещё на три года льготы для бизнеса, принятые в пиковый момент пандемии коронавируса.

Программа модернизации школ «Arctic schools» будет распространена на средние профессиональные образовательные учреждения. Студенческие общежития ожидает обновление.

С 2022 года вступят в силу меры поддержки жилищного строительства, такие как программа «Свой дом в Арктике» – субсидии на строительство, покупку дома или домокомплекта.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, будет продолжена реализация программы реновации ЗАТО, ремонт региональных и местных дорог, радикальное обновление общественного транспорта, установка тёплых «умных» остановок.

«Все эти вещи мы с вами должны в ближайшие две недели в рамках рабочих совещаний обсудить, и в сентябре-октябре уже актуализировать программу «На Севере – жить», утвердить её на правительстве. Я ещё раз обращаю внимание коллег и руководителей муниципалитетов, что люди на выборах отдавали свой голос не только за кандидатов, а именно за конкретные инициативы. Наша задача – сделать так, чтобы в 2025 году те мероприятия, о которых говорили северяне, были реализованы и выполнены. Никаких причин этого не сделать у нас нет», – подытожил губернатор.