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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.21 14:00

Андрей Чибис: «Голосую за развитие нашей области, за развитие страны, за движение вперёд»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной и областной Думы. Глава региона реализовал своё избирательное право по месту прикрепления, на участке №43, расположенном в здании мурманской гимназии №5 областного центра.

Комментируя ход выборов, Андрей Чибис отметил высокий уровень организации и активность избирателей Заполярья.

«Организовано всё с соблюдением всех мер безопасности – и с точки зрения правопорядка, и с точки зрения борьбы с ковидом. Голосование идет полным ходом. По состоянию на эту минуту явка по области составляет уже более 30%, с учётом дистанционного электронного голосования. И мы видим, что сам процесс проходит без каких-либо существенных эксцессов, нарушений и проблем. Рассчитываю, что до завершения работы избирательных участков и подсчёта голосов всё будет работать именно в таком режиме. Всех северян, которые отдали свой голос, хочу поблагодарить за активную гражданскую позицию!», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики, по словам Андрея Чибиса, парламентские выборы – важный этап в реализации планов правительства области по повышению качества жизни граждан.

«Я голосую за развитие нашей области, за развитие страны, за активное движение вперёд. Мы проводили большое анкетирование, где актуализировали детально приоритеты нашей стратегии «На Севере – жить». И исходим из того, что эти пункты войдут в план работы областного правительства, и вместе с нашими парламентариями, которых выберут люди, мы будем его реализовывать», – подытожил глава региона.

 

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