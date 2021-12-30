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Мурманская область. Арктика (16+)30.12.21 16:00

Андрей Чибис: готовится программа ещё более активных действий по модернизации нашей системы здравоохранения

Система здравоохранения Мурманской области требует гораздо более активной модернизации, чем сейчас, отметил губернатор Андрей Чибис в разговоре с главврачами медицинских учреждений региона, состоявшемся в рамках конференции областного Минздрава «Итоги года. 2021».

«Низкий поклон вам за то, что вы делали в году уходящем. Вы справились с пандемией – мы сейчас не находимся в критической зоне. Огромное спасибо тем медработникам, которые работают не с ковидом, – в этот период на вас свалилась дополнительная нагрузка. Отдельный поклон медикам, трудящимся на отдалённых территориях. В новом году хочется, прежде всего, пожелать вам здоровья – потому что, если здоровья не будет у вас, всем нам придётся очень несладко. Второе – желаю вам дополнительного внутреннего стимула на развитие нашего здравоохранения. Мы сейчас с коллегами ведём работу по её донастройке и дополнительным инвестициям. Следующий год будет годом преобразований. Прошу этим зарядиться и вдохновиться. В каждом учреждении есть что поправить, и мы точно не можем законсервировать ситуацию такой, какая она есть», – подчеркнул глава региона, приветствуя участников конференции.

По традиции накануне Нового года Андрей Чибис вручил награды руководителям медучреждений. Благодарственных писем губернатора удостоены коллективы 39 медицинских организаций. В их число, помимо подведомственных областному Минздраву, вошли также учреждения Федерального медико-биологического агентства и 1469 военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, после доклада министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева об итогах года состоялась открытая дискуссия главных врачей с губернатором, посвящённая путям развития системы здравоохранения.

«Мы уделяем здравоохранению особое внимание с точки зрения инвестиций в модернизацию. У нас в этом году появилось новое современное отделение радиологии в онкодиспасере – с оборудованием одним из лучших на Северо-Западе. Уже более 200 пациентов получили там лечение. Мы за последние два года добились того, что на линию выходят машины «скорой помощи» в подавляющем большинстве не старше 5 лет. Мы продолжаем настраивать систему доступности исследований в глубинке – для этого у нас появились ещё два «Поезда здоровья» с современным оборудованием. У нас много вопросов, которые требуется решить, – возможность получить помощь в первичном звене, ремонт больниц и амбулаторий, продолжение обновления медоборудования, «заманивание» к нам медиков. Эти вопросы мы подробно обсудили, и сейчас готовится программа ещё более активных действий по модернизации нашей системы здравоохранения. Будем делать так, чтобы в ближайшие несколько лет она стала радикально лучше. Что именно делать – мы понимаем», – подвёл итог разговора Андрей Чибис.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433893/#&gid=1&pid=38

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