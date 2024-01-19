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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.24 19:50

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, встретился с коллективом 35-го СРЗ

Сегодня здесь проходит модернизация сухого дока, которая на десятилетия обеспечит мощности для ремонта кораблей Северного флота. Стоимость проекта оценивается более чем в 40 млрд рублей. Масштабный и значимый проект, который вдохнет в предприятие новую жизнь.

«Арктическая ипотека, благоустройство города и строительство нового жилья - практически каждый вопрос, заданный сегодня на встрече с коллективом 35-го СРЗ, указывал на искреннее желание северян жить и работать в Мурманской области, заинтересованность в том, чтобы регион продолжал развиваться.

Осмотр завода и встреча с коллективом - первый пункт в моём плане по работе в Ленинском округе Мурманска», - написал на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

Напомним, 35 СРЗ - одно из важнейших предприятий региона, которое работает в области более 85 лет. Всё это время оно сохраняет своё стратегическое значение для обороноспособности страны.

Сегодня здесь проходит модернизация сухого дока, которая на десятилетия обеспечит мощности для ремонта кораблей Северного флота. Стоимость проекта оценивается более чем в 40 млрд рублей. Масштабный и значимый проект, который вдохнет в предприятие новую жизнь.

«Также на площадке 35 СРЗ готовят классных специалистов. Это новые кадры, которые будут трудиться на предприятии», - уверен Андрей Чибис.

 

Фото и видео:  https://vk.com/video537777114_456242603

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