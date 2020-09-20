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Мурманская область. Арктика (16+)20.09.20 08:15

Андрей Чибис и Александр Беглов обсудили экономическое сотрудничество Мурманской области и Санкт-Петербурга

Экономическое сотрудничество регионов обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Мурманской области Андрей Чибис и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Мы стараемся укреплять связи между Северной столицей и столицей Арктики, для нас очень важно развивать совместно экономические и культурные проекты. Сейчас мы делаем большую ставку на развитие Арктического туризма и Санкт-Петербург во многом является нашим партнером», - сказал губернатор Андрей Чибис. 

Как отмечено в ходе встречи, которая состоялась в конце уходящей недели, партнерские отношения регионов развиваются не только в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах, но и в рамках арктической повестки.

Так, в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме подписан протокол о взаимодействии в области освоения Арктики. Совместно с ФГУП «Атомфлот» сейчас ведётся работа по организации курсирования атомного контейнеровоза «Севморпуть» между Петропавловском-Камчатским и Санкт-Петербургом для поставки промышленной продукции в восточные регионы и рыбной продукции – в северо-западный регион.

В прошлом году начали развивать взаимодействие Мурманский арктический государственный университет и Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики.

Главы регионов среди наиболее перспективных направлений сотрудничества назвали туризм, в том числе экологический, здравоохранение, культуру, а также взаимодействие в области энергосбережения и энергетической эффективности, развития предпринимательства, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

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