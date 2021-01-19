Андрей Чибис и Александр Беглов провели рабочую встречу в Санкт-Петербурге

В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург Андрей Чибис встретился с главой Северной столицы Александром Бегловым. Губернаторы обсудили перспективы сотрудничества двух субъектов в различных областях, в том числе в научной, гуманитарной и туристической сферах.

Санкт-Петербург и Мурманскую область связывают крепкие дружеские и партнёрские отношения. Так, в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме был подписан протокол о взаимодействии в области освоения Арктики. 11 декабря 2020 года соглашение о сотрудничестве заключили Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики и Мурманский государственный технический университет.

«Пристальное внимание мы уделяем сотрудничеству в сфере науки и образования, интеграции научных и образовательных организаций Санкт-Петербурга и Мурманска», – отметил Александр Беглов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одним успешно развивающимся направлением взаимодействия Заполярья с Петербургом является туризм. Всё больше петербуржцев выбирают Кольский край целью путешествий как зимой, так и летом. С февраля на экранах в центре Северной столицы можно будет увидеть видеоролики, приглашающие туристов в Мурманскую область.

«На Кольский полуостров приезжают люди со всей страны, чтобы увидеть российскую Арктику. Покататься на горных лыжах, увидеть неповторимую природу и северное сияние, самый большой город в мире за полярным кругом, попробовать арктическую кухню. Всем им и нашим друзьям из Северной столицы мы говорим: «Добро пожаловать!», – подчеркнул Андрей Чибис.