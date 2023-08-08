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Мурманская область. Арктика (16+)08.08.23 09:30

Андрей Чибис и Александр Моисеев встретились с военнослужащими – участниками СВО, находящимися на лечении в военном госпитале

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев 7 августа встретились с военнослужащими, которые проходят лечение в 1469 Военно-морском клиническом госпитале Министерства обороны РФ после ранений, полученных в зоне проведения специальной военной операции.

«Для меня большая честь лично познакомиться с вами, вы – яркий пример беззаветного служения Отечеству. Все северяне гордятся вами. Внимание к потребностям каждого бойца, который выполняет свой долг в зоне специальной военной операции – безусловный приоритет в работе регионального правительства», - подчеркнул Андрей Чибис и пожелал бойцам скорейшего восстановления.

В ходе встречи высокая государственная награда - орден Мужества - была вручена военнослужащему цента связи Северного флота Андрею Буткевичу, который решал боевые задачи в составе 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады мурманчанину. В результате отваги и эффективных действий бойца выведено из строя 2 танка, 4 БМП, подавлено и уничтожено более 10 националистов.

«Государство и руководство Вооружённых Сил российской Федерации высоко ценит, насколько самоотверженно вы выполняете свой воинский долг. С первого дня специальной военной операции представители всех соединений береговых войск Северного флота на самых сложных участках проявляют героизм и отвагу, успешно решая поставленные задачи», – отметил командующий.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на встрече военнослужащие сообщили, что в военном госпитале получают всё необходимое лечение, проходят реабилитацию. Некоторые в скором времени отправятся на побывку домой, в другие регионы России. Все вопросы, поступившие в ходе встречи, взяты на личный контроль губернатора Андрея Чибиса и командующего СФ Александра Моисеева.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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