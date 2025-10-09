Андрей Чибис и Алексей Миллер подписали первую пятилетнюю программу развития газоснабжения и газификации Мурманской области на 2026-2030 годы

Сегодня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного газового форума - 2025 губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Мурманской области на 2026-2030 годы.

«Сегодня историческое событие для Мурманской области: мы подписали первую пятилетнюю программу газификации региона. Это ключевой этап, который определяет конкретные шаги и приближает нас к началу реализации проекта «на земле». Без преувеличения, газификация Мурманской области — стратегически важный проект для всей Арктической зоны России. Как отметил наш президент, Мурманская область сегодня динамично развивается, а с появлением газа регион получит дополнительные возможности для роста», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как подчеркнули в ПАО «Газпром», основой для газификации Мурманской области станет перспективный магистральный газопровод «Волхов – Мурманск». К практической реализации проекта «Газпром» приступил в 2025 году. Согласно программе, от газопровода «Волхов – Мурманск» компания спроектирует и начнёт строительство первоочередных газопроводов-отводов с газораспределительными станциями, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов.

«Важно, что газификация позволит оптимизировать расходы на отопление, модернизировать энергетическую инфраструктуру и улучшить экологическую ситуацию в регионе. Благодарю Президента России Владимира Владимировича Путина за поддержку и принятое решение по газификации области, а также председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера и его команду – за профессиональную работу при подготовке программы», – подчеркнул Андрей Чибис.

На первом этапе будет создана возможность перевода на сетевой газ 24 региональных объектов теплоснабжения. Это в том числе Апатитская ТЭЦ ПАО «ТГК-1» – крупнейшая теплоэлектростанция в регионе и единственный поставщик тепла в Апатитах и Кировске, работающий на привозном угле; объекты АО «Мурманская ТЭЦ», котельные АО «Мурманэнергосбыт» и АО «Кольская ГМК». Они обеспечивают теплом жителей и предприятия городов Апатиты, Кировск, Мончегорск, Мурманск и Кандалакша, ЗАТО Североморск.

- Это во многом результат системной и целенаправленной работы правительства Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом, отлаженного взаимодействия с федеральным центром, - отметил председатель областной Думы Сергей Дубовой. – Сегодня очевидно всем - стратегически важный масштабный проект газификации нашего северного региона переходит в практическую плоскость. Эффект от его реализации огромен, как для экономики, так и для живущих в Заполярье людей. К сожалению, наша область является мазутозависимым регионом со всеми вытекающими отсюда немалыми проблемами. Газификация позволит оптимизировать расходы на отопление, а значит, снизить нагрузку на бюджет, перенаправить средства на другие, в том числе, социальные цели, модернизировать энергетическую инфраструктуру, производство и решать экологические проблемы. Всё это напрямую способствует долгосрочному глобальному развитию Арктического региона, о важности которого говорил наш президент Владимир Путин, а также эффективной реализации потенциала нашей северной территории.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, президентом Владимиром Путиным принято решение о газификации Мурманской области от единой системы газоснабжения Российской Федерации путём строительства магистрального газопровода. В июле 2023 года президент одобрил план газификации региона, а в марте 2025 года на Международном арктическом форуме в Мурманске подчеркнул важность его реализации в срок.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554963/#&gid=1&pid=1