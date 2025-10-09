Народный фронт проводит опрос россиян, посвящённый работе общественного транспортаВ Мурманской области стало труднее найти работу: вакансий меньше, конкуренция — выше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.10.25 19:00

Андрей Чибис и Алексей Миллер подписали первую пятилетнюю программу развития газоснабжения и газификации Мурманской области на 2026-2030 годы

Сегодня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного газового форума - 2025 губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Мурманской области на 2026-2030 годы.

«Сегодня историческое событие для Мурманской области: мы подписали первую пятилетнюю программу газификации региона. Это ключевой этап, который определяет конкретные шаги и приближает нас к началу реализации проекта «на земле». Без преувеличения, газификация Мурманской области — стратегически важный проект для всей Арктической зоны России. Как отметил наш президент, Мурманская область сегодня динамично развивается, а с появлением газа регион получит дополнительные возможности для роста», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как подчеркнули в ПАО «Газпром», основой для газификации Мурманской области станет перспективный магистральный газопровод «Волхов – Мурманск». К практической реализации проекта «Газпром» приступил в 2025 году. Согласно программе, от газопровода «Волхов – Мурманск» компания спроектирует и начнёт строительство первоочередных газопроводов-отводов с газораспределительными станциями, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов.

«Важно, что газификация позволит оптимизировать расходы на отопление, модернизировать энергетическую инфраструктуру и улучшить экологическую ситуацию в регионе. Благодарю Президента России Владимира Владимировича Путина за поддержку и принятое решение по газификации области, а также председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера и его команду – за профессиональную работу при подготовке программы», – подчеркнул Андрей Чибис.

На первом этапе будет создана возможность перевода на сетевой газ 24 региональных объектов теплоснабжения. Это в том числе Апатитская ТЭЦ ПАО «ТГК-1» – крупнейшая теплоэлектростанция в регионе и единственный поставщик тепла в Апатитах и Кировске, работающий на привозном угле; объекты АО «Мурманская ТЭЦ», котельные АО «Мурманэнергосбыт» и АО «Кольская ГМК». Они обеспечивают теплом жителей и предприятия городов Апатиты, Кировск, Мончегорск, Мурманск и Кандалакша, ЗАТО Североморск.

  - Это во многом результат системной и целенаправленной работы правительства Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом, отлаженного взаимодействия с федеральным центром, - отметил председатель областной Думы Сергей Дубовой. – Сегодня очевидно всем -  стратегически важный масштабный проект газификации нашего северного региона переходит в практическую плоскость. Эффект от его реализации огромен, как для экономики, так и для живущих в Заполярье людей. К сожалению, наша область является мазутозависимым регионом со всеми вытекающими отсюда немалыми проблемами. Газификация позволит оптимизировать расходы на отопление, а значит, снизить нагрузку на бюджет, перенаправить средства на другие, в том числе, социальные цели, модернизировать энергетическую инфраструктуру, производство и решать экологические проблемы. Всё это напрямую способствует долгосрочному глобальному развитию Арктического региона, о важности которого говорил наш президент Владимир Путин, а также эффективной реализации потенциала нашей северной территории. 

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, президентом Владимиром Путиным принято решение о газификации Мурманской области от единой системы газоснабжения Российской Федерации путём строительства магистрального газопровода. В июле 2023 года президент одобрил план газификации региона, а в марте 2025 года на Международном арктическом форуме в Мурманске подчеркнул важность его реализации в срок.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554963/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Актер». Художественный сериал, 7 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В 2026 году рост доходов россиян продолжится, а рост ВВП замедлится-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 23 копейки, доллар потерял почти 14 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»