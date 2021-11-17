Андрей Чибис и генеральный консул Швеции в Санкт-Петербурге Ян Лундин обсудили перспективы сотрудничества

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл протокольную встречу с генеральным консулом Швеции в Санкт-Петербурге Яном Лундином. Стороны обсудили перспективы сотрудничества Мурманской области и Швеции в различных сферах деятельности, таких как культура, образование и наука, экономика.

Недавно назначенный на этот пост, Ян Лундин знакомится с регионами, входящими в консульский округ, это его первый визит в Мурманск.

Одной из целей визита стало участие дипломата в открытии международного фестиваля «Птица Баренц». В рамках фестиваля гости из Швеции принимают участие в выставочных проектах «Современные города Северных стран: экология и устойчивое развитие» и «Культура быта: Recycle & Trash to Fashion».

Помимо этого, 19 ноября в Кировске открывается X Международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее», участниками которой, в числе прочих, станут представители дипломатических и бизнес-кругов Швеции. А 23 ноября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке им. В.П. Махаевой пройдёт выставка шведской литературы для детей.

«Мы сейчас ищем более «умные» способы устойчивого развития городов в Швеции, и видим, что в Мурманске тоже задумываются об этом. В этом контексте мы хотели бы найти возможные области сотрудничества. В горной промышленности также существует большой потенциал для сотрудничества между нашими предприятиями. И, конечно, мы хотим представить российским читателям современную детскую литературу Швеции и надеемся найти российскую литературу для наших детей», – обрисовал текущие направления взаимодействия генеральный консул.

В свою очередь, Андрей Чибис рассказал Яну Лундину о развитии экономики Мурманской области, о преференционных режимах для резидентов АЗРФ и ТОР «Столица Арктики», об экологических проектах и внедрении в Кольском Заполярье элементов «зелёной экономики», таких как грядущий запуск ветропарка компании «Энел Россия» и производство на его базе водорода. Особый упор губернатор сделал на возможности для сотрудничества и обмена между Мурманской областью и Швецией в сфере высшего образования и науки.

«Швеция является давним партнёром Мурманской области, у нас обширные культурные связи. Отдельное направление взаимодействия – программа «Коларктик», который позволяет, в том числе, делать дороги на территории Мурманской области. И, конечно, потенциал сотрудничества в сфере науки и образования, безуглеродной энергетики, новых технологий в горной промышленности огромен. Прежде всего, мы рассматриваем возможности обмена и привлечения научных кадров из Швеции, совместных образовательных программ – это особый акцент, который интересен и нам, и нашим коллегам. Взаимодействие в этой области будет активизировано, как и продолжение тех совместных проектов, которые сегодня реализуются», – подчеркнул Андрей Чибис.

Стороны также обменялись мнениями о проблемах борьбы с пандемией коронавируса и развитии туризма, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.