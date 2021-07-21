Андрей Чибис и глава Кольской ГМК Евгений Борзенко договорились о передаче системе здравоохранения региона 31 аппарата ИВЛ

АО «Кольская горно-металлургическая компания» передало в дар подведомственным министерству здравоохранения Мурманской области медицинским учреждениям 31 аппарат искусственной вентиляции лёгких. Договорённость о таком шаге стала одним из результатов рабочей поездки губернатора Андрея Чибиса в Мончегорск и совещания с генеральным директором компании Евгением Борзенко на минувшей неделе.

«Хочу поблагодарить руководство КГМК за оказание дополнительной помощи для нашего здравоохранения, помимо того, что уже делается компанией на территории региона. В период пандемии передача 31 ИВЛ для медучреждений нашей области – показатель настоящей ответственности бизнеса и понимания того, что в первую очередь самое главное богатство Севера – это его жители», – прокомментировал решение компании Андрей Чибис.

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев в этой связи отметил, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации подобный дар для медицины Заполярья чрезвычайно дорог.

«Мы благодарим Кольскую ГМК за столь необходимый и своевременный подарок. Оборудование – 31 аппарат ИВЛ «Авента-М» – сегодня уже доставлено и распределено по нашим подведомственным медицинским учреждениям», – подчеркнул министр.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, из 31 аппарата 10 поступили в распоряжение областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, по 8 аппаратов получили Североморская и Мончегорская ЦРБ, ещё 5 – Кольская районная больница.