Андрей Чибис и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили перспективы сотрудничества регионов

Вчера в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с главой северной столицы Александром Бегловым. Руководители регионов обсудили вопросы активизации сотрудничества в различных сферах, особое внимание было уделено арктическому направлению.

«У нас налажено тесное сотрудничество в сфере туризма. Мы плотно взаимодействуем, и динамика хорошая, но потенциал ещё большой. Второй важный момент - совместные образовательные программы и практики для наших ребят, в том числе на предприятиях Санкт-Петербурга. Также есть планы наращивать дополнительные возможности для образовательных программ и стажировок для студентов, чтобы наша молодежь получала образование на территории области, но с участием ведущих питерских преподавателей», - отметил Андрей Чибис.

Александр Беглов, в свою очередь, подчеркнул, что у взаимодействия Мурмана и Санкт-Петербурга широкие горизонты развития.

«Наши регионы связывает очень многое. Считаю, что потенциал нашего сотрудничества востребован не полностью. Наше взаимодействие должно быть более интенсивным», - сказал Александр Беглов.

Мурманская область и Санкт-Петербург имеют исторически тесные экономические, научные и культурные связи. На петербургских верфях строятся корабли и суда для Арктики, военные учебные заведения города готовят офицеров для Северного флота, в вузах ведется подготовка кадров по востребованным в Заполярье специальностям. Петербург оказывает информационную поддержку мерам стимулирования молодых специалистов в рамках стратегического плана Мурманской области «На Севере – жить.2030». Помимо этого, с февраля текущего года на пяти рекламных экранах в центре северной столицы транслируются ролики о путешествиях в Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, главы обоих регионов высказались за расширение научно-технического и торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сфере культуры и внутреннего туризма.