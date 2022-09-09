Андрей Чибис и Петр Фролов обсудили взаимодействие Мурманской области и Белоруссии

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера обсудил со временным поверенным в делах Российской Федерации в Республике Беларусь Петром Фроловым программу визита представителей российского региона в Минск.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с Белоруссией по многим направлениям. От логистических до культурных. Наш товарооборот растёт и фактически взаимодействие с республикой выходит на новый этап», — подчеркнул глава Мурманской области.

Как отметил Андрей Чибис, Республика Беларусь традиционно является основным внешнеторговым партнером Мурманской области, занимая первое место среди стран Евразийского экономического союза. Между регионом и Белоруссией установлена прочная основа для развития торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.

Пётр Фролов уделил особое внимание перспективам расширения многопланового взаимодействия между регионами России и Беларуси.

«Именно региональное сотрудничество может стать локомотивом развития торгово-экономических отношений в рамках Союзного государства. Делегации субъектов Российской Федерации регулярно посещают Республику Беларусь, причём эти визиты приносят ощутимые и измеримые практические результаты. Подтверждением растущей эффективности межрегионального взаимодействия стал состоявшийся летом IX Форум регионов: сумма заключенных в рамках форума контрактов в этом году значительно превзошла прошлогодние показатели и достигла 65 млрд российских рублей», — отметил Пётр Фролов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, среди наиболее перспективных направлений в отношениях с Республикой Беларусь губернатор Мурманской области Андрей Чибис обозначил вопросы промышленной кооперации, развитие импортозамещения. Тесные связи представители Мурманской области намерены устанавливать в научно-технической сфере, в сфере рыбопромышленного комплекса и аквакультуры, туризма и санаторно-курортного отдыха, культуры и спорта, в первую очередь, по зимним видам спорта.

Фото: https://gov-murman.ru