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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.21 15:30

Андрей Чибис и помощник Президента РФ Максим Орешкин обсудили крупнейшие проекты Мурманской области в сфере туризма

Комплексный туристический проект «Порт Лиинахамари», реализация которого планируется в Печенгском муниципальном округе Мурманской области, обсудили в ходе рабочей встречи в Москве губернатор региона Андрей Чибис и помощник Президента России Максим Орешкин.

В рамках проекта «Порт Лиинахамари» инвестор планирует построить на территории площадью более 200 га туристические локации с суммарным номерным фондом до 1100 номеров уровня 3-5 звезд с соответствующей инфраструктурой и социально- культурными объектами. Будут созданы развитая сеть маршрутов для природно-познавательного и экспедиционного туризма, организованные места для туристического рыболовства и дайвинга, автомобильные дороги, причальные сооружения, сети инженерной инфраструктуры, две взлётно-посадочные полосы под самолеты малой авиации. Также предполагается развитие туристического сервиса на полуостровах Средний и Рыбачий.

Проект включает в себя не только бизнес-составляющую, он также направлен на улучшение социально-экономической ситуации в Печенгском округе и регионе в целом. Объём частных инвестиций составит 20 млрд рублей, будет создано более 500 рабочих мест в рамках самого проекта и ещё свыше 1000 – с учётом развития сопутствующих сервисов. По расчётам, с 2027 по 2036 годы комплекс способен привлечь в экономику региона более 40 млрд рублей.

«Порт Лиинахамари» стал резидентом Арктической зоны еще в октябре 2020 года – одним из первых в Мурманской области. Это важнейший проект для Кольского полуострова. Планируем создать курорт мирового уровня по аналогии с сочинским курортом «Роза Хутор». Необходимые земельные участки для реализации проекта уже определены, подготовлена схема границ, – сказал губернатор Андрей Чибис. – Проект важен не только для нашего региона, надеемся, он войдёт в разрабатываемый сейчас нацпроект по развитию туризма и станет одним из его самых ярких и крупных объектов на карте страны».

Также глава региона представил Максиму Орешкину проект создания современного общественного пространства «Новый Мурманск» на месте бывшего судоремонтного завода.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  с учётом высокой значимости двух проектов для экономики и населения региона в ходе встречи было принято решение о проведении в Печенгском округе выездного совещания со всеми заинтересованными структурами для дальнейшего доклада президенту.

 

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