Андрей Чибис и Татьяна Кусайко обсудили реализацию проектов по развитию арктической медицины в Мурманской области

В региональном правительстве состоялась рабочая встреча губернатора Мурманский области Андрея Чибиса с депутатом Государственной Думы Российской Федерации от Мурманской области, заслуженным врачом России Татьяной Кусайко. Стороны обсудили реализацию проектов, направленных на развитие арктической медицины в Кольском Заполярье.

«Тема здравоохранения в Мурманской области – одна из самых чувствительных и важных, в том числе с точки зрения бюджетных вложений. При Вашем участии реализуются конкретные проекты, благодаря которым удается на ранних стадиях диагностировать серьезные заболевания, вовремя отправить пациентов на лечение в федеральные клиники или провести оперативные вмешательства в Мурманской области, на высокотехнологическом оборудовании», – сказал глава региона.

Татьяна Кусайко отметила, что изменения, происходящие в сфере регионального здравоохранения, видят и ценят не только медицинские специалисты, но и пациенты.

«Андрей Владимирович, хочу ещё раз поблагодарить за Вашу поддержку и доложить, что на прошлой неделе мы с «Аллергодесантом+» выезжали в Оленегорск – к работе были привлечены 16 врачей. Всего было проконсультировано более 200 пациентов, из них 15 – госпитализированы в медицинские учреждения, ещё у пяти были выявлены первичные онкологические заболевания. Главный врач отлично организовала подготовку пациентов к визиту «Аллергодесанта+», благодаря чему медицинская помощь была оказана своевременно и качественно. В апреле исполнится три года с того момента, как «Аллергодесант+» начал свою работу в муниципалитетах региона. Современное оборудование, которое установлено в областных учреждениях, позволяет на высоком уровне проводить консультативные приемы и диагностику заболеваний. Важно, что пациенты тоже видят перемены, происходящие в рамках реализации президентского нацпроекта, модернизации первичного звена здравоохранения и, конечно, стратегического плана «На Севере – жить», – сообщила Татьяна Кусайко.

Глава региона отметил, что при организации медицинской помощи на Севере должны быть учтены климатические и природные особенности арктического региона.

«Арктической медицине необходимо уделять особое внимание – от этого зависит состояние здоровья наших жителей. В Мурманской области наступила полярная ночь, а это значит, что вопросы поддержания иммунной системы северян должны прорабатываться отдельно. Мы это обсуждали на федеральном уровне, в том числе на стратегической сессии по развитию Арктики. В рамках работы над этим вопросом необходимо чётко прописать, какие действия необходимо предпринимать, так как будет выделяться дополнительное финансирование», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/