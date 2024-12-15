Андрей Чибис и Владимир Потанин обсудили реализацию соглашения между Мурманской областью и Норникелем по развитию Мончегорска и Печенгского округа

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Чибиса с президентом компании «Норникель» Владимиром Потаниным. Стороны обсудили ход реализации социально-экономического соглашения между регионом и компанией на 2023-2025 годы.

«Напомню, что в прошлом году мы подписали соглашение на общую сумму 10 млрд рублей, из которых 6,2 млрд – средства Норникеля, а 3,8 млрд рублей – наши бюджетные деньги. Эти средства направляются на развитие Мончегорска и Печенгского округа в сфере здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы, на строительство, благоустройство ЖКХ и ремонт дорог», – отметил губернатор и поблагодарил Владимира Потанина за плодотворное сотрудничество.

В рамках соглашения в этом году запущен МРТ-модуль в Мончегорске; снесены аварийные пустующие дома в Заполярном и Никеле; оборудованы архитектурно-художественной подсветкой порядка 40 зданий в Мончегорске, Никеле и Заполярном. Завершены работы по замене окон в детских садах и школах в Мончегорске и Печенгском округе. Завершаются работы по строительству крытых хоккейных арен с искусственным льдом в Заполярном и Мончегорске, а также ремонт центрального стадиона в Мончегорске.

Также при поддержке Норникеля ведётся масштабная модернизация Мончегорского политехнического колледжа и Печенгского политехнического техникума в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам встречи губернатор подчеркнул, что работа будет продолжена.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/