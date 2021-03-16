Андрей Чибис и заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов обсудили взаимодействие региона и военного ведомства

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл совещание с заместителем министра обороны России, начальником Главного военно-политического управления Вооружённых Сил Андреем Картаполовым. Замминистра прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой на Северный флот.

В совещании также приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и командующий Северным флотом Александр Моисеев. Темой обсуждения стало взаимодействие региона с военным ведомством по различным вопросам, в частности, в сфере военно-патриотического воспитания молодёжи.

Губернатор поблагодарил Министерство обороны за поддержку региона в самых различных направлениях и ситуациях, в том числе экстремальных, таких как обрушение железнодорожного моста под Мурманском минувшим летом или оперативная подготовка системы здравоохранения области к борьбе с пандемией коронавируса. Также глава региона высоко оценил сотрудничество с министерством и командованием Северного флота в решении задач реновации ЗАТО и гарнизонов.

«Отдельного внимания требует работа с молодёжью, патриотическое воспитание, поддержка «Юнармии», создание всех условий для того, чтобы великая история государства Российского, Кольского полуострова, борьбы с фашизмом – чтобы это молодёжь знала, помнила. Это отдельное направление, которое мы отрабатываем вместе с Северным флотом, с командующим, и за это – огромное спасибо», – отметил Андрей Чибис.

В свою очередь, Андрей Картаполов подтвердил постоянную готовность военного ведомства при необходимости оказать помощь гражданским властям в любом регионе России.

«В период пандемии мы за 9 месяцев в 23 субъектах построили 30 многопрофильных медицинских центров общей площадью более 2000 кв. метров, и за это время оказали помощь 13 тысячам гражданских пациентов по всей территории страны. Это наша обязанность, потому что мы – армия страны и армия народа. А работа с молодёжью, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из главных направлений нашей совместной деятельности, потому что от этого зависит, какой будет наша страна и Вооружённые Силы в обозримом будущем», – подчеркнул генерал-полковник Картаполов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, стороны обсудили деятельность юнармейского движения в Мурманской области, перспективы создания в регионе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» и ряд других вопросов.