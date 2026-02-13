Андрей Чибис инициировал формирование Совета по научно-технологическому развитию в Арктике

12 февраля в рамках рабочей поездки в Апатиты губернатор Андрей Чибис принял участие в мероприятиях Кольского научного центра РАН, посвящённых Дню российской науки. Приветствуя собравшихся, глава региона подчеркнул, что развитие Арктики – один из приоритетов государственной политики и плана «На Севере – жить!», это открывает широкое окно возможностей для расширения научно-исследовательского потенциала Мурманской области и важно обеспечить чёткую координацию между промышленностью и наукой.

«Инвестиции в изобретения, открытия ради создания новых технологий, чтобы наша страна становилась сильнее – это одна из наших глобальных целей. Есть большой спрос внутри страны, у технологических компаний, это даёт большие возможности учёным. С федеральным правительством обсуждали, что Апатиты должны вернуть себе статус наукограда, и для этого планируем дальнейшие инвестиции. Кроме того, активно модернизируем Мурманский арктический университет, создаём новый кампус. Важно обеспечить максимально эффективную связку между заказчиком – промышленностью – и наукой. Для решения этой задачи предлагаем создать соответствующую инфраструктуру – Совет по научно-технологическому развитию в Арктике при губернаторе. Настоящий, активный, который будет ежемесячно собираться, координировать работу. И между встречами команда совета должна также вести планомерную работу», – отметил Андрей Чибис.

В ходе мероприятия генеральный директор Кольского научного центра Российской академии наук Сергей Кривовичев презентовал Арктический научно-технологический кластер Мурманской области. О достижениях рассказали представители основных научных организаций региона, в том числе Мурманского арктического университета, Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича, Мурманского морского биологического института.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, кроме того, глава региона провёл открытый диалог с Советом молодых учёных и специалистов Мурманской области и заслуженными представителями отрасли. Все прозвучавшие вопросы и предложения будут взяты в работу.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562259/#&gid=1&pid=6