Андрей Чибис: капитальный ремонт Кольской районной детской школы искусств проведён в рекордно короткие сроки

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в ходе рабочей поездки в Кольский район губернатор Мурманской области Андрей Чибис ознакомился с результатами капитального ремонта районной детской школы искусств и посетил новое молодёжное пространство «Сопки» в Коле.

Кольская районная детская школа искусств – одна из старейших в регионе. Она была образована в 1964 году как музыкальная школа. В 2002 реорганизована путём слияния с районной детской художественной школой. Учреждение входит в число победителей конкурса Минкультуры РФ «50 лучших школ искусств».

В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» произведён капитальный ремонт здания школы. Полностью обновлён фасад, кровля, внутренние помещения и инженерные сети. В здании создана безбарьерная среда для инвалидов, фасад украшен подсветкой, на прилегающей территории появились новые светодиодные фонари. Работы заняли три с половиной месяца, общая сумма затрат составила порядка 30 млн рублей, из них 27,5 млн – средства федерального бюджета.

«Получился уникальный объект культуры. Здесь учатся 300 талантливых детей. Школа является одной из лучших в России, многие её ученики и выпускники побеждают в серьёзных конкурсах. И сегодня это уже совершенно другое пространство для развития их талантов – другие стены, другой облик, другие музыкальные инструменты. Важно, что всё было сделано в рекордно короткие сроки – в сентябре начали реконструкцию, а сегодня мы видим результат», - отметил губернатор по итогам осмотра школы.

Молодёжный центр под региональным брендом «Сопки» в Коле открылся 3 декабря 2021 г. Он разместился в районной межпоселенческой библиотеке на месте бывшего читального зала. Помимо ремонта помещения, для пространства были закуплены компьютеры, игровая консоль, фото- и аудиотехника, световое оборудование и многое другое. В «Сопках» можно поиграть в компьютерные, настольные и интеллектуальные игры, произвести студийную фото- и видеосъёмку, распечатать фотографии или листовки.

Андрей Чибис познакомился с работниками и посетителями центра, принял участие в интеллектуальной игре и снялся вместе с ребятами в видеоролике для «Тик-Тока».

«Сегодня у нас уже 9 молодёжных пространств по области. Мы их продолжим развивать, открывать, чтобы у нашей молодёжи была своя среда, чтобы они не в торговых центрах, не на остановках, во дворах и подъездах собирались, а чтобы у ребят были комфортные условия и интересные занятия», - подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2021 году в различных городах и посёлках Мурманской стартовала работа молодёжных пространств. В Ревде, Апатитах, Коле, Оленегорске, Североморске и Умбе они оформлены в рамках оригинальной региональной концепции «СОПКИ». В Ковдоре, Апатитах и Кандалакше – в рамках концепции «Arctic/Space», разработанной дизайн-заводом «Флакон» (г. Москва). Планируется, что до конца 2022 года в регионе откроются 17 пространств для творчества и активного досуга молодёжи. Кроме того, Комитетом молодежной политики совместно с Министерством спорта и Министерством культуры региона будет реализована новая программа под единым брендом «СОПКИ» – молодежные пространства формата «СОПКИ.SPORT» и «СОПКИ.ART».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434761/#&gid=1&pid=16