Андрей Чибис: каждый вложенный рубль в развитие киноиндустрии в Мурманской области приносит дополнительно 5 рублей дохода в экономику региона

Об этом вчера в ходе оперативного совещания правительства Мурманской области сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Ещё одна точка роста для развития культурной среды Заполярья – кинопроизводство. И здесь наш регион делает уверенные шаги вперёд. Напомню, что по итогам 2022 года Мурманская область вошла в число 12 субъектов, где проходит больше всего киносъёмок. Начиная с 2020 года количество ежегодно снимаемых картин на нашей территории выросло в 13 раз», – отметил губернатор.

Андрей Чибис пояснил, что до внедрения комплекса мер по развитию креативной индустрии в Мурманской области в 2020 году в среднем в регионе снимали 1,5 картины в год, сегодня в Кольском Заполярье реализуется более 20 проектов.

«Важно отметить, что кино – это не только про культуру, но и про экономику. Так, каждый вложенный нами рубль на гранты и рибейты приносит дополнительно 5 рублей дохода. Так, только в этом году затраты федеральных и заполярных киностудий составили более 63,5 млн рублей», –- подытожил губернатор.

О том, какие фильмы получат рибейты, а также итогах реализации программ по развитию кинопроизводства в Мурманской области в 2023 году и планах на будущее в ходе оперативного совещания рассказала заместитель губернатора Елена Дягилева.

Вице-губернатор подчеркнула, что развитие кинопроизводства в Мурманской области и других креативных индустрий осуществляется в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить». Работа ведётся, как в направлении привлечения в регион федеральных кинокомпаний для реализации проектов, так и создание новых возможностей для северян, решивших попробовать себя в киноиндустрии.

«За три года рибейты получили 14 фильмов. Это позволило компенсировать их создателям до 30% затрат на производство кинолент при том, что общий объём затрат кинокомпаний на территории региона составляет 120 млн рублей», – поделилась Елена Дягилева.

В 2023 году при поддержке Центра развития кинопроизводства Мурманской области на территории региона снято 17 кинопроектов. Возрастающая популярность Кольского Заполярья среди представителей киносообщества, как отметила вице-губернатор, позволяет по-прежнему обеспечивать высокий экономический эффект, вовлекать всё больше северян в киноиндустрию, создавать новые возможности для населения и бизнеса, а также повышать уровень качества услуг, которые оказывают местные предприниматели, и обеспечивать рост их доходов. Кроме того, выход на большой экран и телевизионный эфир лент, которые сняты в Мурманской области, способствует развитию территорий, обеспечивая повышение узнаваемости и туристической привлекательности региона.

«Напомню, важнейшим условием для получения рибейтов является проведение съемок на территории региона. На заседании кинокомиссии определили, что в 2023 году поддержку получат третий сезон популярного сериала «Полярный», фильм «Светлячок» и продолжение ленты «Непослушник», – сказала вице-губернатор.

Премьера сериала «Полярный-3» состоялась в Мурманске. Заполярный зритель увидел первые серии популярного проекта задолго до выхода его в эфире телеканала «ТНТ». В съемках наряду с известными актерами приняли участие и 10 северян. Ещё более масштабное участие жителей региона в создании киноленты – в полнометражном авторском фильме «Светлячок». Лента была полностью снята в Мурманской области, 100% массовки и более 10% съемочной группы составили жители региона. Рибейт получит и продолжение популярной ленты «Непослушник», съемки которой велись в Мурманске, Териберке и районе Кольской ВЭС.

Наряду с финансовой поддержкой, в регионе реализуется ещё одна эффективная программа, которая помогает привлекать крупные кинокомпании. Кольское Заполярье является одним из пионеров и лидеров в проведении локейшн-туров: в 2023 году специальный тур для режиссеров и продюсеров был организован уже в 6 раз и объединил 22 участника в 2 поездках.

В ходе доклада Елена Дягилева подробно рассказала о программах, которые направлены на поддержку начинающих киноделов и работе киношколы. 2023 год в этом направлении также запомнился высокими показателями. Так, на конкурс грантов губернатора было подано рекордное число заявок от молодых авторов. Четыре ленты победителей заполярный зритель увидел на большом экране во время фестиваля «Северный Характер». Два короткометражных фильма, «52 герца» и «Куда подальше», были показаны и в Сербии.

«Снимать и сниматься в кино – новый тренд в культурной жизни жителей области. В этом году обучение кинопрофессиям прошли 70 человек, а конкурс в киношколе составил 6 человек на место», – поделилась Елена Дягилева.

В завершении вице-губернатор рассказала об итогах юбилейного фестиваля «Северный Характер», в рамках которого 12 тысяч человек посмотрели кино на 15 площадках Мурманска. В этом году в программу вошло рекордное число лент, снятых в Мурманской области. А также поделилась планами на будущее.

«В 2024 запланировано проведение локейшн-тура и продолжит работу киношкола для молодых северян. В проекте бюджета на будущий год предусмотрено 2 млн рублей для финансирования реализации новых идей молодых киноделов, а также 15 млн рублей – на рибейты», – отметила вице-губернатор.

Среди направлений работы в будущем году – внедрение программы «Зеленый экран». Как уточнила Елена Дягилева, уже разработан фирменный стиль программы, ведется активная разработка специального калькулятора для кинокомпаний, которые работают в регионе. Эти меры помогут сберечь хрупкую природу Арктики.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2024 году планируется продолжать работу по привлечению кинематографистов в регион – уже известно о намерениях столичных студий, которые будут работать над новыми сезонами сериалов «Полярный» и «Заполярный вальс», художественным фильмом «Челюскин. Первые» и рядом документальных проектов.

Фото: https://gov-murman.ru