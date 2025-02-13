Вчера глава региона Андрей Чибис ко Дню науки в Мурманском арктическом университете наградил лучших молодых учёных Кольского Заполярья. Губернатор Мурманской области вручил дипломы победителям конкурсов монографий и научных работ, а также отметил победителей конкурса на получение грантов на поддержку научных проектов молодых учёных в номинациях «Технические науки» и «Естественные науки».

Кроме того, глава региона наградил 30 молодых учёных и аспирантов, которым присудили именные стипендии губернатора Мурманской области.

Во время приветственного слова губернатор подчеркнул, что наука – основа прогресса, главный фактор достижения технологического суверенитета и инновационного развития. Именно эти задачи в числе приоритетных для повышения конкурентоспособности экономики. Андрей Чибис поздравил ученых, работающих в регионе, с профессиональным праздником — Днём российской науки, отметив важность поддержки молодёжи.

«Всех наших учёных я ещё раз поздравляю с Днём российской науки. Все вы очень светлые, профессиональные, интересующиеся и развивающиеся. Всё, что касается биотехнологий, металлургии, горной промышленности, химии, морского дела, освоения Северного морского пути, углеводородов развивается и будет развиваться здесь. Мы делаем ставку на науку в Мурманском арктическом университете в связке с Кольским научным центром. Мы подумаем, как поддержать интересные идеи и изобретения, помимо грантов, стипендий, чтобы они трансформировались в технологию», — отметил глава региона.

Генеральный директор ФИЦ «КНЦ РАН» Сергей Кривовичев поблагодарил главу региона за плодотворное сотрудничество с научным сообществом Мурманской области.

«Сейчас действительно исторический, новый период открылся, потому что такой поддержки широкой, разнообразной ещё не было. Для молодых учёных было важно создать такую динамичную, интересную и продуктивную, что ещё очень важно, эффективную среду. А здесь это получилось. Наука, образования и производство объединились. Этому, конечно, поспособствовал Андрей Владимирович, который применил административные рычаги и сумел достойно нас представить не только на региональном, но и на федеральном уровнях», — рассказал генеральный директор ФИЦ «КНЦ РАН».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, выставка проектов и достижений, представленная учёными, преподавателями и начинающими исследователями, наглядно продемонстрировала научный потенциал Кольского Заполярья.

Например, на одном из стендов расположили сразу три макета, представляющие геотехнологическую переработку некондиционных рудных материалов, технологии биологической очистки загрязненных водоёмов и экспресс-озеленение для ремедиации техногенно-нарушенных территорий в Арктической зоне. В прошлом году эти разработки представили на Конгрессе молодых учёных в Сириусе.

Экспозиция также включала девять тематических зон в сферах экологии, высоких технологий, аквакультуры и образования. Часть проектов находится на стадии разработок, какие-то уже получили признание и готовятся к внедрению.

Совсем юные исследователи в возрасте до 16 лет из технопарка «Кванториум» показали несколько робототехнических проектов, включая автоматических роботов для сортировки рыбы и сбора урожая.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/