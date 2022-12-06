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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.22 10:00

Андрей Чибис: количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области выросло до 24,6 тысячи

Одна из причин роста – действующие в Мурманской области меры поддержки для предпринимателей. Об этом вчера в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сказал губернатор Андрей Чибис.

«На прошлой неделе на заседании правительства мы обсудили ход реализации ключевых инвестиционных проектов на территории Мурманской области, которые развиваются несмотря на беспрецедентное санкционное давление недружественных стран против нашей экономики. Обсуждали как многомиллиардные проекты, так и результаты работы по поддержке малого и среднего предпринимательства. В регионе действует несколько инструментов поддержки предпринимателей: проводятся конкурсы, распределяются гранты и действуют другие меры, в рамках которых практически каждый желающий может открыть или развить свое дело. И мы видим их эффективность», – сказал губернатор.

Глава региона напомнил, что Мурманская область находится в лидерах по количеству резидентов Арктической зоны РФ. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 180 резидентов АЗ РФ, среди которых 94% проектов относятся именно к малому и среднему бизнесу.

«По данным за первую половину 2022 года, количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло до 24,6 тысячи. Соответственно, увеличивается и количество занятых в этой сфере работников – их уже более 94 тысяч человек», – подчеркнул Андрей Чибис.

Подробнее о итогах проведения конкурсных мероприятиях среди предпринимателей Мурманской области в 3 квартале 2022 года рассказала и.о. министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Лящук.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году в регионе проведено три конкурса, направленных на повышение имиджа предпринимателей и общественной значимости их деятельности – «Предприниматель года», «Лучший социальный проект года», а также первый областной конкурс «Молодой предприниматель года». В конкурсах приняли участие более 280 предпринимателей.

Кроме того, в Мурманской области провели образовательную онлайн программу для инноваторов «Арктический акселератор». 224 участника из разных регионов РФ под руководством опытных кураторов знакомились с основами предпринимательства и учились формировать бизнес-идеи в реальные предложения для инвесторов. По итогам обучения три проекта получили финансовую поддержку на развитие своего бизнеса.

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