Андрей Чибис: Кольский полуостров должен ассоциироваться с уникальными традициями народа саами

Сохранение саамского языка, поддержка мастеров декоративно-прикладного творчества, охрана окружающей среды и создание экcкурсионных маршрутов «Север помнит» – эти и другие вопросы губернатор обсудил вчера на встрече с лидерами саамской общественности. Накануне Международного дня саамов глава региона в неформальной обстановке пообщался с членами Совета представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) при правительстве Мурманской области и Саамского собрания «Самь Соббар».

«Благодаря вашей активной позиции и поддержке недавно в Мурманске мы открыли памятник подвигу бойцов оленетранспортных батальонов, по сути, восстановив историческую справедливость. Сейчас в регионе реализуется еще один важный проект по сохранению саамского языка. Отдельное вам спасибо за конструктивную позицию при обсуждении вопросов, касающихся экономического развития области и привлечения инвестиций. Правительство старается делать так, чтобы открывались новые производства, при этом их деятельность не мешала традиционному образу жизни саамов», – сказал Андрей Чибис.

Председатель Саамского собрания «Самь Соббар» Полина Харыбина поблагодарила губернатора за поддержку проекта «Самь Килл». Его реализация, по мнению молодых лидеров саамской общественности, станет действенным механизмом по приобщению детей к изучению родного языка. Сейчас разрабатывается специальное мобильное приложение для смартфонов и планшетов. Среди озвученных в ходе беседы предложений – создание историко-патриотических маршрутов «Север помнит».

Отдельное внимание на встрече уделили развитию туристической отрасли. Председатель общины «Самь Сыйт», член Совета представителей КМНС при Правительстве Мурманской области Иван Головин поблагодарил губернатора за запуск чартерной программы компании TUI во время новогодних каникул, что вызвало большой интерес у туристов.

Иван Головин обратился к главе региона с просьбой рассмотреть возможность ремонта дороги «Лесная» и запуска дополнительного автобусного рейса в выходные дни из Мурманска в Ловозеро. Отметив важность обозначенной проблемы, Андрей Чибис поручил заместителю губернатора, курирующему вопросы государственной национальной политики, Владимиру Евменькову проработать эту тему с руководителями профильных ведомств.

«Региональное правительство делает ставку на развитие внутреннего туризма. Эта отрасль активно развивается. Все больше россиян едут отдыхать на Кольский полуостров, искренне восхищаясь красотой нашей северной природы. Но главная ценность, которую важно сберечь и передавать другим поколениям, – самобытная саамская культура, язык, обычаи. Наша общая задача сделать так, чтобы Кольский полуостров ассоциировался с уникальными традициями народа саами», – отметил губернатор.

За большой личный вклад в развитие и сохранение культуры, популяризацию обычаев саамов Кольского Заполярья Андрей Чибис наградил Почетной грамотой губернатора Мурманской области руководителя регионального Центра КМНС Надежду Чупрову.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Мурманской области из числа коренного малочисленного народа проживает 1599 саамов. Местами традиционного проживания и хозяйственной деятельности являются Ковдорский, Кольский, Ловозерский и Терский районы.