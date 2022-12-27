Андрей Чибис: комфорт на улицах в зимнее время и новогодние праздники должен быть обеспечен

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 779 сообщений. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

С приближением праздников северян все больше волнуют не только вопросы содержания и уборки дворов и улиц, а также эстетическая сторона благоустройства — многие сообщения касаются украшения городов и посёлков к Новому году.

«Жительница Мончегорска поинтересовалась, будет ли украшена новогодней иллюминацией территория возле дома 34 по проспекту Металлургов. Администрация города пообещала решить вопрос к 22 декабря, но потом перенесла срок на 28 декабря», — рассказал Алексей Медведев.

Также в Мончегорске граждане пишут в соцсетях о недостатке снежных горок и катков для детей. Городская администрация пояснила, что в настоящий момент для данных конструкций нет возможности обеспечить все требования безопасности, поэтому снежные и ледяные горки устанавливать не будут.

«Ситуация по отработке обращений наших граждан за год стала гораздо лучше, но расслабляться не стоит. Точечные сообщения, касающиеся безопасности на снежных горках и катках — ответственность муниципалитетов. Прошу не заниматься отписками, комфорт на улицах в зимнее время и новогодние праздники должен быть обеспечен», — отметил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в блоке «Здравоохранение» жители региона жаловались на нехватку врачей в поликлиниках, проблемы с вызовом врача на дом, очереди к терапевту, вызванные сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Большинство вопросов в блоке «Социальное обслуживание и защита» касалось различных мер социальной поддержки населения.

В блоке «Общественный транспорт» северяне уточняли график движения общественного транспорта, в том числе и в новогоднюю ночь.