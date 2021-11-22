Андрей Чибис: комфортная городская среда – вопрос не только социального самочувствия жителей, но и привлекательности региона для гостей

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис озвучил промежуточные результаты благоустройства областного центра в этом году. На сегодня в Мурманске завершены работы по 16 общественным территориям; в высокой степени готовности объекты – финалисты и победители конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях; ведется установка детских игровых комплексов и спортивных площадок – в их числе первый в Кольском Заполярье бетонный скейт-парк в Долине Уюта.

«Мы продолжим активно инвестировать в создание комфортной городской среды, чтобы в наших населенных пунктах появлялись современные игровые и спортивные комплексы, обустроенные парки. Конечно, продолжат появляться новые благоустроенные общественные пространства – планы на 2022 год уже утверждены. Это вопрос не только социального самочувствия всех наших жителей, но и привлекательности региона для гостей, которых становится все больше. В прошлом году, несмотря на пандемию, в новогодние праздники мы приняли более 40 тысяч туристов, а каждый турист несет деньги в нашу экономику. Все, что касается привлекательности туристской инфраструктуры и городской среды – это не просто качество жизни наших людей, но и дополнительные инвестиции в экономику».

Губернатор отдельно поблагодарил региональный Минград за организацию декоративной подсветки в Мурманске.

«Это очень непростой проект – по сути, только его начало, но мы уже видим, как это меняет облик города и, действительно, очень позитивно сказывается и на мнении горожан, и на мнении тех, кто приезжает», – отметил Андрей Чибис и призвал другие муниципалитеты использовать опыт Мурманска, расставляя яркие акценты на своих территориях, особенно с учетом скорого наступления полярной ночи.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках реализации плана мероприятий по благоустройству «Наш Мурманск», который входит в стратегию «На Севере – Жить.2030», в Мурманске запланированы работы по созданию архитектурно-художественной подсветки восьми зданий в историческом центре города. В настоящее время работы выполнены по ул. Ленина (дома: 70 и 72); ул. Коминтерна (дома: 9/1, 11/2, 15 и 24); ул. Самойловой (дома: 6 и 8). Дополнительно будут выполнены работы на ул. Коминтерна (дом 16) и ул. Воровского. В 2022 году планируется создать архитектурно-художественную подсветку 25 зданий.