Андрей Чибис: Ковдор – яркий пример, когда промышленный моногород становится одной из точек притяжения для туристов

Сегодня в рамках рабочей поездки в Ковдорский район губернатор Андрей Чибис принял участие в круглом столе «Развитие туризма в малых городах России, на примере Ковдора». Участники мероприятия обсудили вопросы развития туристического потенциала территории, меры поддержки и участие в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Мурманская область сегодня стала одним из самых известных брендов в стране, даже уже в мире, с точки зрения арктического туризма. И принципиально важно, что у нас есть целый набор точек роста, притяжения туристов, которые приезжают сюда и получают новые впечатления, – отметил Андрей Чибис. – В этом смысле Ковдор – один из тех примеров, когда промышленный моногород становится одной из точек притяжения для туристов, в том числе благодаря проекту «Ковдор – столица Гипербореи».

По словам заместителя губернатора Ольги Кузнецовой, «Ковдор – столица Гипербореи» действительно стал устойчивым и привлекательным брендом, который планируется развивать и дальше, в том числе за счёт строительства инфраструктуры. Так, в планах – реконструкция одной из основных площадей города и прилегающей к ней территории, визуализация бренда в городскую среду и продвижение потенциала территории и многое другое.

«Идея, которая появилась три года назад, по брендированию территорий создаёт в настоящее время и бизнес-систему, и корпоративную культуру», – подчеркнул председатель Совета директоров МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

В рамках круглого стола также выступила и заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова, которая отметила, что одна из основных задач туристического бизнеса – находить новые пространства, поддерживать и способствовать развитию уникальных локаций и новых бизнесов, сохранять народные художественные промыслы и неповторимое лицо места вместе с инициаторами и соавторами проектов, подобных таким, как «Ковдор – столица Гипербореи».

«Сегодня меры поддержки, которые сформированы на федеральном уровне в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», направлены также на арктические регионы, на северные территории. И фокус направлен на то, чтобы создавать уникальные туристические маршруты вокруг таких точек притяжения, как Ковдор. И в том числе соединять их в единое туристическое путешествие с другими северными частями – Мурманском, Териберкой и так далее», – подчеркнула Елена Лысенкова.

Губернатор Андрей Чибис также добавил, что в Мурманской области с 1 января по 31 июля этого года отдохнуло более 250 тысяч туристов, а туризм в регионе стал реальной отраслью экономики.

«За последние два года Мурманская область как участник туристического рынка заработала порядка 5 млрд рублей. И даже несмотря на пандемию, тяжёлый 2020 год, когда мы вынуждены были вводить ограничения, когда сократилось количество авиасообщений, тем не менее, произошло замещение азиатских туристов на туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России. Также произошло увеличение среднего чека, который туристы оставляют в Мурманской области, а в среднем это от 25 до 60 тысяч рублей за выходные», – отметил глава региона.

По словам Андрея Чибиса, показатели подтверждают, что туризм в Мурманской области активно развивается, становится отраслью, интересной для инвестиций. Также регион в 2020 году вошёл в Арктическую зону РФ и территорию опережающего развития, что позволило получать инвесторам дополнительные льготы и преференции.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сегодня в Арктической зоне РФ зарегистрированы 64 резидента, из которых 23 проекта – в сфере туризма с общим объёмом инвестиций более 28 млрд рублей. Заметно растёт и количество туроператоров в области: на июль текущего года зарегистрированы 52 туроператора.