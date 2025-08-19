Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареиМинтруд России предлагает в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности
Мурманская область. Арктика (16+)19.08.25 10:00

Андрей Чибис: квартиры в новостройках стали доступнее благодаря тому, что мы добились пересмотра расчёта стоимости квадратного метра жилья

На минувшей неделе заместитель губернатора Ольга Вовк совершила объезд по стройплощадкам многоквартирных домов Мурманской области. Итоги выезда подвёл вчера на оперативном заседании глава региона Андрей Чибис.

«По моему поручению Ольга Сергеевна проверила ход и темп работ. Контроль за исполнением — под её личным вниманием. Напомню, сейчас возводится 20 новых многоэтажек. По информации застройщиков уже свыше 350 квартир куплено. В Мурманске застройщики работают сразу на нескольких площадках: проезд Молодёжный, улицы Морская, Шевченко. В Коле строят целый микрорайон: 14 многоэтажек рядом с набережной. Частный сектор тоже растёт: на Шевченко появляются и коттеджные кварталы. На улицах Зелёной и Кирпичной возводят дома для переселения северян из аварийного жилья», — отметил губернатор.

С 1 июля по инициативе главы региона и команды правительства изменилась методика расчёта средней стоимости квадратного метра для льготных программ — её приблизили к рыночной цене.

«Благодаря поддержке нашего Президента РФ Владимира Путина у нас уникальные процентные ставки по льготным ипотекам. Все вопросы прошу держать на контроле и помогать в случае необходимости застройщикам», — отметил глава региона.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в ближайшие 10 лет в Мурманской области построят около миллиона квадратных метров жилья по плану «На Севере — жить!» и в рамках мастер-планов опорных городов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551786/#&gid=1&pid=47

