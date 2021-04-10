Андрей Чибис: КВН – важный элемент молодёжной политики

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис стал почётным гостем Фестиваля Мурманской официальной лиги КВН, открывшегося в областном Дворце культуры и творчества им. С.М. Кирова. Фестиваль продлится два дня – 9 и 10 апреля.

«Эпидемическая ситуация наконец-то позволяет нам проводить массовые мероприятия. Все этому несказанно рады, и я тоже. Тем более что мы КВН стали дополнительно поддерживать. Вообще считаю, что это очень правильное движение, очень важный элемент молодёжной политики. Дополнительные инвестиции в КВН-движение обязательно должны дать эффект. Но самая главная инвестиция – это человеческое внимание, аплодисменты и смех в зале», – прокомментировал событие глава области.

Перед стартом выступлений команд Андрей Чибис со сцены приветствовал участников и пожелал успеха весёлым и находчивым из Заполярья.

«Мы все соскучились по вашим выступлениям. Ярких шуток, весёлой игры и хорошего настроения!», – напутствовал игроков губернатор.

В Фестивале Мурманской официальной лиги КВН принимают участие 13 команд. В состав жюри вошли семеро «ветеранов» Мурманской лиги КВН, а председателем стал главный редактор Мурманской лиги КВН Станислав Агафонов – руководитель команд КВН «Раисы» (Иркутск), «Сборная Снежногорска», «Сборная Большого Московского Государственного Цирка», «ИГУ» (Иркутск) и многих других кавээновских коллективов, автор и актёр команды КВН «Байкал» (Иркутск-Улан-Удэ). Ведущим игр фестиваля выступил Кирилл Лопаткин, «золотой голос КВН», капитан команды КВН «Саратов».

Первый день Фестиваля прошёл без участия жюри. Зрители получили возможность проголосовать за полюбившуюся команду на странице Мурманской лиги «ВКонтакте». В настоящее время голосование продолжается.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в прошлом году по итогам встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с представителями команды КВН «Сборная Снежногорска «Мурманск – столица Арктики» было дано поручение проработать на региональном уровне систему развития КВН-движения.

Первое установочное мероприятие прошло в декабре 2020 года. В нем приняли участие более 30 человек из десяти муниципальных образований.

С 26 по 28 февраля 2021 года на территории базы отдыха «Каравелла» прошёл лагерь-семинар по развитию КВН-движения, на который собрались восемь команд из Мурманска, Мончегорска, Полярных Зорь, Печенгского муниципального округа, ЗАТО п. Видяево и ЗАТО г. Заозерск.

Первая муниципальная игра в этом году прошла в Ловозерском районе 4 апреля, в ней приняли участие шесть команд.

Планируется, что свои команды весёлых и находчивых появятся в каждом муниципальном образовании Мурманской области.

В областном центре сегодня действуют две лиги – Молодёжная и Официальная, организована подготовка кадров. Команды Официальной Мурманской лиги постоянно принимают участие в ежегодном международном фестивале КВН «КиВиН» в Сочи, где показывают высокие результаты и далее представляют регион в других лигах высшего статуса.

В этом году правительство Мурманской области выделило 4 млн рублей на поддержку движения КВН в области и учредило главный приз – 500 тысяч рублей – за победу в Кубке команд. По инициативе губернатора планируется также дополнительное финансирование в размере 5 млн рублей.