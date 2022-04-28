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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.22 15:45

Андрей Чибис: летняя оздоровительная кампания в Мурманской области охватит 18 тысяч юных северян

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел заседание Правительства Мурманской области. Один из ключевых вопросов повестки касался отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории региона.

«Близится летний период, завершается учебный год, наших детей ждёт летняя оздоровительная кампания. Мы планируем охватить 18 тысяч детей, живущих на территории Мурманской области, в возрасте от 6 до 18 лет. На эти цели из бюджета выделяем порядка 450 миллионов рублей. Это достаточно значительные ресурсы, но мы не можем экономить на детях, надо дать им возможность отдохнуть», – сообщил губернатор. 

Также глава региона обозначил ещё одно важное решение – 1500 детей, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации, поедут на отдых в теплые регионы России. Поездка, включая питание в дороге, будет полностью оплачена за счет средств регионального бюджета.

Андрей Чибис сообщил, что по программе «Дети Арктики», которая заработала при поддержке федерального центра и Совета Федерации, бесплатные путёвки на 21 день на Черное и Азовское моря доступны для школьников с пятого по восьмой класс. В региональном министерстве образования отмечают, что для получения путевок родителям необходимо обращаться в муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования, по месту жительства ребенка.

Губернатор напомнил, что в регионе продолжает работать программа детского туристического кешбэка.

«Родители могут самостоятельно организовать отдых ребенка, компенсируя до 50% затрат», – отметил Андрей Чибис.

Организуют отдых и для тех детей, которые в силу различных обстоятельств проведут лето на территории Мурманской области. Для них будут созданы детские стационарные лагеря и дополнительные виды отдыха.

Особое внимание Андрей Чибис просил уделить трудоустройству подростков.

«У ребят с 14 до 17 лет летом будет возможность получить трудовой опыт и заработать собственные деньги. Очевидно, что этот вид активности востребован, и в этом году мы увеличиваем количество рабочих мест и величину оплаты труда. Минимум 5 тысяч подростков должны получить работу. При этом, если спрос будет повышен – количество мест должно быть увеличено», – подчеркнул глава региона. 

В заключение Андрей Чибис поручил блоку по цифровизации проработать вопрос доступности информации по поиску работы для подростков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробную информацию о предоставлении летних путевок и вариантов детского отдыха можно узнать на интернет-ресурсе «Каникулы51».

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