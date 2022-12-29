Андрей Чибис: «Льготная ипотека – один из самых важных вопросов, прорабатываемых в рамках программы «Свой дом в Арктике»»

Программа «Свой дом в Арктике», по которой отдельные категории жителей Мурманской области, могут получить от 1 до 1,5 миллионов рублей на строительство дома или приобретение домокомплекта, пользуется большой популярностью у северян. Однако не менее важный вопрос в этом разрезе – участие в этой программе банков с льготными ипотечными продуктами. На него в ходе вчерашней пресс-конференции ответил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Льготная ставка – один из самых важных вопросов, который задают в том числе участники программы. Мы совсем недавно подписали соглашение с «Альфа-Банком». Сейчас коллеги прорабатывают с ними создание специального ипотечного продукта по адекватной ставке. В принципе мы готовы будем внести и бюджетное софинансирования для того, чтобы эту ставку котировать. Срок у банка стоит. Это март 2023 года. Задачей льготной ставки и удобного банковского продукта мы безусловно занимаемся», - отметил Андрей Владимирович.

Отметим, что в рамках программы «Свой дом в Арктике» предусмотрено участие банков, признанных победителями конкурсного отбора и соответствующих критериям, утвержденных постановлением правительства Мурманской области. Одним из критериев оценки банков в программе является наличие действующих ипотечных продуктов. Перечень банков - участников программы является открытым.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в настоящее время в реализации мероприятий уже участвует АО «Росссельхозбанк» и банк АО «МСКБ». В части льготного ипотечного кредитования АО «Россельхозбанк» реализует несколько льготных ипотечных программ, в том числе ипотечный кредит «Сельская ипотека» со сниженной льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации на строительство или приобретение жилого помещения.

Фото: https://gov-murman.ru