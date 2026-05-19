Мурманская область вновь присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ»
19.05.26 15:30

Андрей Чибис: «Люди не должны получать бюрократические отписки вместо решения конкретных проблем»

Вчера в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассмотрел результаты работы выездных проверок губернаторского контроля, а также обратил внимание на качество содержания общественных пространств, скорость отработки обращений жителей и необходимость оперативного устранения выявленных нарушений.

Как сообщила заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова, группа «Губернаторский контроль» продолжает мониторинг исполнения поручений главы региона и обращений граждан.

По итогам проверок устранён ряд замечаний в муниципалитетах региона. В частности, в Печенге и Спутнике выполнен ремонт подъездов в рамках программы реновации ЗАТО, в Кильдинстрое завершён капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, в Кандалакше установлен новый теплообменник и восстановлены элементы детских площадок. В Видяево заменили крышу беседки, а в Мурманске восстановили облицовочную плитку и отремонтировали игровой элемент на детской площадке. В Оленегорске после обращения жителей установили новое переговорное устройство.

Вместе с тем в ходе проверок в ЗАТО г. Североморск и Полярных Зорях выявлен ряд серьёзных замечаний. Среди них, строительный мусор рядом с детскими площадками, повреждённые игровые элементы и покрытия, отсутствие элементов освещения, неисправности ливневой канализации, сломанные скамейки и неудовлетворительное содержание общественных пространств после зимнего периода, состояние и содержание общественных туалетов.

Также на совещании обсудили результаты проверки качества питания в реабилитационном центре в Апатитах. По информации главного врача Мурманской областной детской клинической больницы Екатерины Сулимы, были выявлены замечания к разнообразию меню и организации питания детей раннего возраста. В настоящее время организован дополнительный контроль, обновлённое меню планируется ввести с 25 мая.

Глава региона подчеркнул, что подобные вопросы необходимо держать на постоянном контроле и не дожидаться обращений жителей.

Особое внимание Андрей Чибис уделил качеству обратной связи с северянами и скорости решения повседневных проблем.

«Человек не должен разбираться, входит территория в чей-то контур ответственности или нет. Он просто просит убрать мусор. То же самое касается поваленных деревьев, ям и вопросов благоустройства. Вместо решения проблемы люди получают формальные ответы и бюрократические формулировки. Прошу эту систему серьёзно исправлять», — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что жители помогают выявлять проблемные вопросы, и задача власти — оперативно реагировать на обращения и добиваться конкретного результата.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19686-glavnaya-tema-kommunalnogo-chasa-soderzhanie-goroda-i-poselkov-zato/#news-gal-1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
