Андрей Чибис: «Люди не должны получать бюрократические отписки вместо решения конкретных проблем»

Вчера в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассмотрел результаты работы выездных проверок губернаторского контроля, а также обратил внимание на качество содержания общественных пространств, скорость отработки обращений жителей и необходимость оперативного устранения выявленных нарушений.

Как сообщила заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова, группа «Губернаторский контроль» продолжает мониторинг исполнения поручений главы региона и обращений граждан.

По итогам проверок устранён ряд замечаний в муниципалитетах региона. В частности, в Печенге и Спутнике выполнен ремонт подъездов в рамках программы реновации ЗАТО, в Кильдинстрое завершён капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, в Кандалакше установлен новый теплообменник и восстановлены элементы детских площадок. В Видяево заменили крышу беседки, а в Мурманске восстановили облицовочную плитку и отремонтировали игровой элемент на детской площадке. В Оленегорске после обращения жителей установили новое переговорное устройство.

Вместе с тем в ходе проверок в ЗАТО г. Североморск и Полярных Зорях выявлен ряд серьёзных замечаний. Среди них, строительный мусор рядом с детскими площадками, повреждённые игровые элементы и покрытия, отсутствие элементов освещения, неисправности ливневой канализации, сломанные скамейки и неудовлетворительное содержание общественных пространств после зимнего периода, состояние и содержание общественных туалетов.

Также на совещании обсудили результаты проверки качества питания в реабилитационном центре в Апатитах. По информации главного врача Мурманской областной детской клинической больницы Екатерины Сулимы, были выявлены замечания к разнообразию меню и организации питания детей раннего возраста. В настоящее время организован дополнительный контроль, обновлённое меню планируется ввести с 25 мая.

Глава региона подчеркнул, что подобные вопросы необходимо держать на постоянном контроле и не дожидаться обращений жителей.

Особое внимание Андрей Чибис уделил качеству обратной связи с северянами и скорости решения повседневных проблем.

«Человек не должен разбираться, входит территория в чей-то контур ответственности или нет. Он просто просит убрать мусор. То же самое касается поваленных деревьев, ям и вопросов благоустройства. Вместо решения проблемы люди получают формальные ответы и бюрократические формулировки. Прошу эту систему серьёзно исправлять», — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что жители помогают выявлять проблемные вопросы, и задача власти — оперативно реагировать на обращения и добиваться конкретного результата.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19686-glavnaya-tema-kommunalnogo-chasa-soderzhanie-goroda-i-poselkov-zato/#news-gal-1