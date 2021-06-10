Андрей Чибис: международная арктическая станция «Снежинка» станет важным звеном в цепи развития науки и образования Мурманской области

Сегодня в Москве в режиме видеоконференцсвязи состоялась медиаконференция «Будущее человечества и будущее «зелёной энергетики»: вместе или против». Участники обсудили вопросы развития и поддержки российских природосберегающих технологий жизнеобеспечения, проведение исследований в этой области, развития образования в разрезе проблем экологии, изменения климата и загрязнения окружающей среды.

В мероприятии принял участие губернатор Андрей Чибис, который рассказал о создании в селе Териберка международной арктической станции «Снежинка» (МАС).

Напомним, решение о необходимости построить МАС в Мурманской области было принято на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики под руководством вице-премьера РФ – полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

«Арктика является одной из территорий, где ещё более бережно необходимо относиться к природе. И, конечно, отдельного внимания заслуживает всё, что касается активизации исследования биоресурсов и шельфа. Поэтому для нас решение о создании станции «Снежинка» в Териберке принципиально важно, – отметил Андрей Чибис. – Нам необходимо больше возможностей с точки зрения образовательных и научных программ, которые позволят более активно и внимательно работать над тем, чтобы сберечь Арктику и использовать её ресурсы максимально безопасно для экологии».

Глава региона также добавил, что создание международной арктической станции добавит возможностей по реализации плана по привлечению в Арктику учёных и исследователей для совместной работы над научно-техническими задачами в условиях Крайнего Севера.

«Мы приступаем к работе с учётом того, что в Мурманской области есть Полярный филиал ВНИРО, который ещё с начала 20 века активно занимается исследованием Баренцева моря, а также у нас активную работу ведёт Кольский научный центр, – подчеркнул Андрей Чибис. – И в настоящее время вместе с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым, возглавившим наблюдательный совет Мурманского государственного технического университета, переформатируем работу образовательного учреждения для подготовки кадров для экономики нашего региона».

Станцию «Снежинка-2» в районе Териберки предполагается разместить в пяти куполах, идентичных базовому проекту «Снежинка-1» в Ямало-Ненецком автономном округе. Предварительная площадь составляет порядка 3000 кв. метров .

Отличие научных исследований, планирующихся на базе мурманской станции, в части водородной и автономной энергетики заключается в разработке и реализации технологий транспортировки, хранения и использования водорода, производимого на предприятиях Мурманской области за счёт энергоресурсов Кольской АЭС и строящихся ветропарков для энергообеспечения станции «Снежинка-2».

Среди других направлений деятельности мурманской МАС будет и работа в области экологического мониторинга и исследований окружающей среды. Она важна для Мурманской области с учётом местности вокруг села Териберка, которая имеет высокую рекреационную ценность.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, международная арктическая станция «Снежинка» – круглогодичный и полностью автономный комплекс, создаваемый на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики, без дизельного топлива. Цель такого проекта – исследования в области природосберегающих технологий жизнеобеспечения, а также систем «умный дом/поселение», робототехники, телекоммуникаций, медицины, биотехнологий, новых материалов, решений с искусственным интеллектом.

На станции исследователи мирового уровня будут проводить совместные работы по проблемам экологии, изменению климата, загрязнению окружающей среды и Мирового океана. Для школьников при поддержке Минпросвещения России будут проводиться обучающие курсы и поездки, в рамках которых молодому поколению расскажут о принципах «зелёной» энергетики, о её влиянии на экологию и экономику страны.