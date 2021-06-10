Компания «Мурманскэнергосбыт» впервые организовала конкурс профмастерстваХудожественное оформление ММТП победило на международном конкурсе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)10.06.21 15:15

Андрей Чибис: международная арктическая станция «Снежинка» станет важным звеном в цепи развития науки и образования Мурманской области

Сегодня в Москве в режиме видеоконференцсвязи состоялась медиаконференция «Будущее человечества и будущее «зелёной энергетики»: вместе или против». Участники обсудили вопросы развития и поддержки российских природосберегающих технологий жизнеобеспечения, проведение исследований в этой области, развития образования в разрезе проблем экологии, изменения климата и загрязнения окружающей среды.

В мероприятии принял участие губернатор Андрей Чибис, который рассказал о создании в селе Териберка международной арктической станции «Снежинка» (МАС).

Напомним, решение о необходимости построить МАС в Мурманской области было принято на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики под руководством вице-премьера РФ – полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

«Арктика является одной из территорий, где ещё более бережно необходимо относиться к природе. И, конечно, отдельного внимания заслуживает всё, что касается активизации исследования биоресурсов и шельфа. Поэтому для нас решение о создании станции «Снежинка» в Териберке принципиально важно, – отметил Андрей Чибис. – Нам необходимо больше возможностей с точки зрения образовательных и научных программ, которые позволят более активно и внимательно работать над тем, чтобы сберечь Арктику и использовать её ресурсы максимально безопасно для экологии».

Глава региона также добавил, что создание международной арктической станции добавит возможностей по реализации плана по привлечению в Арктику учёных и исследователей для совместной работы над научно-техническими задачами в условиях Крайнего Севера.

«Мы приступаем к работе с учётом того, что в Мурманской области есть Полярный филиал ВНИРО, который ещё с начала 20 века активно занимается исследованием Баренцева моря, а также у нас активную работу ведёт Кольский научный центр, – подчеркнул Андрей Чибис. – И в настоящее время вместе с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым, возглавившим наблюдательный совет Мурманского государственного технического университета, переформатируем работу образовательного учреждения для подготовки кадров для экономики нашего региона».

Станцию «Снежинка-2» в районе Териберки предполагается разместить в пяти куполах, идентичных базовому проекту «Снежинка-1» в Ямало-Ненецком автономном округе. Предварительная площадь составляет порядка 3000 кв. метров.

Отличие научных исследований, планирующихся на базе мурманской станции, в части водородной и автономной энергетики заключается в разработке и реализации технологий транспортировки, хранения и использования водорода, производимого на предприятиях Мурманской области за счёт энергоресурсов Кольской АЭС и строящихся ветропарков для энергообеспечения станции «Снежинка-2».

Среди других направлений деятельности мурманской МАС будет и работа в области экологического мониторинга и исследований окружающей среды. Она важна для Мурманской области с учётом местности вокруг села Териберка, которая имеет высокую рекреационную ценность.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, международная арктическая станция «Снежинка» – круглогодичный и полностью автономный комплекс, создаваемый на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики, без дизельного топлива. Цель такого проекта – исследования в области природосберегающих технологий жизнеобеспечения, а также систем «умный дом/поселение», робототехники, телекоммуникаций, медицины, биотехнологий, новых материалов, решений с искусственным интеллектом.

На станции исследователи мирового уровня будут проводить совместные работы по проблемам экологии, изменению климата, загрязнению окружающей среды и Мирового океана. Для школьников при поддержке Минпросвещения России будут проводиться обучающие курсы и поездки, в рамках которых молодому поколению расскажут о принципах «зелёной» энергетики, о её влиянии на экологию и экономику страны.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)16% жителей Мурманской области рассматривают возможность переезда на юг ради новой работы
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееТатьяна Кусайко - это успешный профессионал, носитель региональной идентичности, умеющий решать проблемы людей
-

Последние комментарии

Простачок
10.06.21 21:12
При таком раскладе можно любую похоронную процессию притянуть к ответственности по этой статье - митинг по усопшему!
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
Сергей
09.06.21 00:50
Один вопрос: зачем ТАМ строят детсад, полный бред с местом постройки!!! Тот же БРЕД с новой школой, принудиловка с ПЕРЕХОДОМ в новую школу (для детей стресс). Как площадку благоустроить - спросим, ка
Комментарий к новости:До наступления зимы планируется завершить строительство нового детского сада в Североморске
Николай Петрович
31.05.21 20:26
Теперь будем ждать сообщений о травмировании пешеходов и пострадавших гонщиках на электросамокатах... Жизнь становится непредсказуемей и интересней.
Комментарий к новости:С 1 июня в Мурманске начнёт работу самый северный в России прокат электросамокатов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире22:00«Серебряный бор». Художественный сериал, 20 серия (12+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Врачи-герои». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)110 северян оштрафовали за нарушение правил для возвращающихся из-за рубежа-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 10 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госдума поддержала во втором чтении законопроект о прибрежном рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика