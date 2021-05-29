Андрей Чибис: Мурманская область – флагман развития Арктический зоны России

На итоговом заседании коллегии министерства России по Дальнему Востоку и Арктики губернатор Андрей Чибис вчера выступил с презентацией «Мурманская область – флагман развития Арктический зоны России». Приветствуя по видеосвязи участников – руководителей субъектов ДФО, представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, общественности, глава региона поблагодарил федеральное правительство и лично главу Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова за поддержку «не на словах, а на деле», а также рассказал собравшимся о результатах совместной работы.

«То, что сегодня Арктика стала приоритетом развития для страны, по сути, возрождает мощь Мурманской области и ее экономическую активность. Наш регион полностью входит в АЗ РФ, и мы гордимся тем, что являемся лидером по привлечению инвестиций. Статус резидентов в области получила 41 компания – это не только крупные промышленные компании, меры поддержки востребованы среди малого и среднего бизнеса», – отметил Андрей Чибис.

В мае исполнился год с момента создания первой и единственной в Арктической зоне территории опережающего развития «Столица Арктики». По словам губернатора, это результат командной работы. Ожидается, что в ближайшее время к восьми действующим резидентам добавятся еще три инвестора. Совокупные поступления в консолидированный бюджет региона за 10 лет функционирования ТОР оцениваются в сумму свыше 42 млрд рублей.

Андрей Чибис отдельно поблагодарил правительство России за новую форму государственной поддержки на создание объектов инфраструктуры. В 2021 году на получение федеральной субсидии претендуют еще 8 инвестпроектов от Мурманской области. В 2020 году было согласовано четыре проекта, объем субсидии составил свыше 8 млрд рублей.

Новый арктический формат государственно-частного партнерства, на котором сделал акцент губернатор, – арктическая концессия интересен Мурманской области в первую очередь для обеспечения проектов энергетической инфраструктурой на Западном берегу Кольского залива.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, одной из ключевых задач стратегии развития АЗ РФ является комплексное развитие ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований. В нашем регионе уже активно реализуется комплекс мероприятий, направленный на повышение качества жизни военнослужащих и их семей. Кроме того, в числе важных проектов для Кольского Севера, которые поддерживает Минвостокразвития РФ, глава региона назвал реновацию промышленной территории Мурманского судоремонтного завода в уникальное городское пространство и газификацию Мурманской области.

«Ещё раз хочу сказать большое спасибо министерству за результативную работу. Мы находимся в режиме онлайн по всем важным вопросам. Чувствуем себя частью большой команды, которая бьется за развитие стратегического для страны региона Арктики», – завершая выступление, сказал Андрей Чибис.