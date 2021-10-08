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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.21 12:00

Андрей Чибис: Мурманская область готова принимать всероссийские соревнования по горнолыжному спорту, у нас есть для этого качественная и технологичная инфраструктура

В сезоне 2021-2022 года в Мурманской области запланировано проведение ряда масштабных всероссийских соревнований по горным лыжам, а также тренировочных мероприятий спортивной сборной команды России по горнолыжному спорту.

«Мурманская область исторически, еще с советских времен, была местом активного отдыха, проведения соревнований и тренировок высококлассных спортсменов-горнолыжников. Сегодня при поддержке Федерации горнолыжного спорта и федерального Правительства мы получили дополнительные возможности готовить здесь спортсменов и принимать на территории региона серьезные спортивные мероприятия, – отметил губернатор Андрей Чибис, открывая первое заседание организационного комитета по подготовке к проведению соревнований. В состав комитета вошли представители региональных и муниципальных органов власти, компаний, принимающих участие в организации соревнований. Участником первого заседания стал президент Федерации горнолыжного спорта России Леонид Мельников.

Глава региона отметил, что в Мурманской области горнолыжным спортом занимаются порядка 1800 спортсменов, более 700 готовятся профессионально в рамках спорта высоких достижений, а также есть качественная и технологичная инфраструктура для занятий горными лыжами.

Так, в этом году в рамках нацпроекта «Демография» введены в эксплуатацию административно-спортивный комплекс и горнолыжный подъемник для Кировской спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту: теперь школа может стать базой для проведения соревнований самого высокого ранга, в том числе тренировок сборной команды России.

«У нас также есть серьезный горнолыжный комплекс в Полярных Зорях, которым сегодня занимается компания «Росатом» и наши коллеги из Кольской АЭС, и большой горнолыжный комплекс в Кировске, который управляется и обслуживается компанией «ФосАгро». Эта инфраструктура позволяет нам постоянно принимать новых гостей и организовывать зрелищные красивые мероприятия, вовлекая наших ребят и вообще всех в здоровый образ жизни. В рамках работы оргкомитета мы с Леонидом Васильевичем зафиксируем, какие мероприятия пройдут у нас, задача региона – все необходимое подготовить, организовать, провести комфортно и безопасно с учетом ситуации с коронавирусом. Мы переходим на новый виток развития горнолыжного спорта в регионе, развития культуры такого отдыха. С одной стороны – возвращая славные спортивные традиции, с другой – давая для этого совершенно новую, качественную и технологичную инфраструктуру», – подчеркнул губернатор.

Глава Федерации горнолыжного спорта в своем выступлении поблагодарил губернатора Андрея Чибиса за согласие возглавить оргкомитет и активную работу по возрождению горнолыжного спорта в регионе, и отметил, что здание комплекса СШОР в Кировске – одно из лучших в России. Также Леонид Мельников рассказал, что на территории Мурманской области запланировано как открытие сезона, так и весенний цикл соревнований по горным лыжам.

В ноябре в Полярных Зорях состоится Чемпионат России в дисциплине параллельный слалом, а в Кировске пройдут соревнования Кубка России с 1 по 4 этапы в слаломе – гиганте и слаломе. В марте Полярные Зори ждут соревнования на Приз филиала АО «Концерн Росэнергоатом» и соревнования 87-го Праздника Севера, в Кировске пройдут соревнования «Надежды России» среди юношей и девушек в дисциплинах слалом-гигант и слалом. В Мончегорске горнолыжники сразятся за Приз Валерия Цыганова. Все соревнования включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, соревнования Чемпионата и Кубка России включены в международный календарь FIS. В соревнованиях Чемпионата и Кубка России принимают участие сборные команды регионов, планируется участие до 200 спортсменов.

«Мы также предлагаем назвать соревнования первого этапа Кубка России соревнованиями на Приз Губернатора Мурманской области и сделать их традиционными, чтобы каждый год горнолыжники начинали сезон в Мурманской области. Мы рассматриваем такие города, как Кировск, Полярные Зори и Мончегорск», – рассказал Леонид Мельников.

По словам главы федерации, горнолыжные соревнования являются одними из наиболее безопасных в условиях пандемии: неконтактный вид спорта на открытом воздухе при низких температурах исключает большое скопление участников в каком-либо месте.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, министр спорта Светлана Наумова отметила, что горнолыжный спорт – базовый для региона: ежегодно проходят многочисленные соревнования муниципального и регионального уровня, спартакиады, действует 7 отделений спортивных школ по горным лыжам, работает высококлассный тренерский и судейский состав. Правительство региона стремится оказать постоянную поддержку спортсменам-горнолыжникам. Так, в этом году для Мурманской области в рамках нацпроекта «Демография» для спортивных школ было приобретено 60 комплектов лыж, кроме того, по соглашению с Минпромторгом 20 комплектов направлено в школы для занимающихся фристайлом.

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