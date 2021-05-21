Андрей Чибис: Мурманская область организует сразу несколько мероприятий Арктического совета

Мурманская область в части реализации председательства России в Арктическом совете в ближайшие два года выступит организатором сразу нескольких мероприятий для межправительственной организации. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис.

«На территории Мурманской области планируется проведения таких мероприятий, как заседание комитета старших должностных лиц Арктического совета, заседание рабочих и экспертных групп Арктического совета, заседание Арктического экономического совета и других», – отметил глава региона.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике сообщил, что в план председательства России в Арктическом совете на 2021–2023 годы вошли более 100 мероприятий.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Арктический совет – межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, Арктический совет предоставляет статус наблюдателя неарктическим государствам, межправительственным и межпарламентским организациям, а также неправительственным организациям. В 2021 году, в год 25-летия объединения, двухгодичное председательство в нем переходит от Исландии к России.