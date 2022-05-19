Андрей Чибис: Мурманская область с большой честью примет в 2023 году Всероссийский библиоконгресс

Мурманск объявлен Библиотечной столицей России-2023: торжественная церемония передачи почётного звания состоялась в Нижнем Новгороде в рамках Всероссийского библиотечного конгресса. Это даёт региону право проведения конгресса в будущем году.

Как отметил в видеообращении к участникам губернатор Мурманской области Андрей Чибис, Мурманская область с большой честью примет в 2023 году XXVII Всероссийский библиоконгресс.

«Сегодня наши библиотеки фактически переживают второе рождение, становясь современными, уютными, привлекательными и для молодёжи и для старшего поколения. Очень вас ждем», – подчеркнул глава региона.

Нынешний конгресс проходит в Нижнем Новгороде – Библиотечной столице-2022 – с 15 по 20 мая при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Нижегородской области. В рамках мероприятия переходящий символ библиотечной столицы приняла министр культуры Мурманской области Ольга Обухова. В этом году им стало судно на подводных крыльях «Метеор», выполненное в технике Казаковской филиграни.

Активное участие в работе конгресса принимает масштабная делегация Мурманской области: эксперты из регионального министерства культуры, Областной научной библиотеки, Областной специальной библиотеки для слепых и Областной детско-юношеской библиотеки. В рамках круглых столов и тематических секций специалисты библиотечной сферы региона обмениваются с коллегами опытом использования современных технологий и цифровизации библиотек, сотрудничества с представителями креативных индустрий, организации эффективной работы с читателями и межкультурного взаимодействия.

В следующем году конгресс, в рамках которого пройдёт Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации, состоится в Мурманске и соберёт на своих площадках экспертов библиотечного дела со всей страны.

Почётное звание присвоено Кольскому Заполярью неслучайно – Министерство культуры региона уделяет особое внимание развитию литературного творчества и библиотечной сферы в регионе. Благодаря системному взаимодействию Мурманской областной научной библиотеки с муниципальными учреждениями, регион неоднократно становился лидером конкурсного отбора по созданию модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура», и в этом году библиотеками нового поколения станут сразу 7 учреждений. В регионе также действует широкий спектр мер поддержки писателей и поэтов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в прошлом году Мурманская область вошла в тройку победителей Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Это стало возможным благодаря инициативе Мурманской областной научной библиотеки – в 2021 году при поддержке регионального Минкульта библиотека впервые провела всероссийскую акцию «Литературный диктант». Акция охватила более 3,5 тысячи человек на 130 площадках в различных регионах страны.