Андрей Чибис: Мурманская область возглавляет рейтинг регионов по критериям детской безопасности и входит в топ-10 по качеству образования

Мурманская область признана самым безопасным для детей субъектом страны и, по данным Рособрнадзора, входит в десятку лучших регионов по качеству образования. Это результат командной работы и показатель развития в том числе воспитательной среды в образовательных организациях Заполярья, отметил губернатор Андрей Чибис, открывая традиционное августовское совещание педагогических работников.

В приветственном слове глава региона в первую очередь поблагодарил учителей и руководителей органов управления образованием Мурманской области за достигнутые успехи и верность профессии.

«Спасибо, коллеги, за вклад в развитие системы образования, а на самом деле еще и системы воспитания нашего молодого поколения. Сейчас школа дает не только знания, в значительной степени педагоги прививают жизненные ценности детям. Это особенно важно в эпоху открытой информации, интернета и социальных сетей. То, что наш регион на первом месте в стране по детской безопасности, конечно, дорогого стоит. И это, безусловно, ваша заслуга», – сказал губернатор.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, отдельный акцент Андрей Чибис сделал на важности планомерного обновления инфраструктуры учреждений образования. Серьезный шаг, как отметил губернатор, в этом направлении уже сделан. Он напомнил, что в Североморске завершается строительство современной школы, еще две возведут в областном центре. Кроме того, в этом году пять новых детских садов, расположенных в Мурманске, Кандалакшском и Кольском районах, а также во флотской столице, примут первых воспитанников.

«Федеральный центр нас поддерживает. Принято также решение о строительстве новой школы в Кандалакше и дополнительного корпуса в поселке Печенга, учитывая, что увеличивается количество жителей и детей. Все это позволяет создавать другую образовательную среду в нашей области», – отметил Андрей Чибис.

В своём выступлении губернатор также обратил внимание на развитие формы взаимодействия «школа-вуз-работодатель». С учётом потребности региона в кадрах совершенствуется сеть профильных классов. Глава области поблагодарил министра образования и науки региона Ольгу Дзюбу за активную работу в этом направлении.

— Очень хорошая традиция на пороге нового учебного года обсуждать стоящие перед системой образования задачи, обмениваться опытом с коллегами, делиться идеями и проектами. В этом году воспитание юных северян в образовательных учреждениях региона – основная тема встречи, – сказал глава регионального парламента Сергей Дубовой. – Мы все помним период, когда в России роль образовательных учреждений в вопросах воспитания не справедливо отошла на второй план. Сегодня ситуация кардинально меняется. Образование сохранило за собой функции двигателя экономического роста, а воспитание стало важнейшим государственным приоритетом.

Одна из приоритетных задач – повысить престиж работы учителя, привлечь талантливые и мотивированные кадры. С этой целью с 1 сентября на базе регионального Института развития образования заработает Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

«Критически важным становится наличие в системе образования кадров с новыми компетенциями и с высокой мотивацией. Нам необходимо, чтобы заполярные учителя постоянно повышали свою квалификацию, общались с экспертами. К 2024 году каждый второй педагог региона должен пройти обучение по программам, включённым в федеральный реестр», – выступая перед педагогическим сообществом, подчеркнул вице-губернатор Мурманской области Юрий Фомин.

На площадке совещания также выступила с докладом руководитель регионального Минобра. По словам Ольги Дзюбы, программа воспитания становится неотъемлемой частью основной образовательной программы в школах.

«Воспитание подрастающего поколения – ключевая тема сегодняшней встречи. Организованы презентационные и дискуссионные площадки, интерактив с классными руководителями. Хочется отметить, что в федеральный закон внесены изменения, и к 1 сентября все учреждения образования должны иметь свою программу воспитания учеников», – подытожила министр.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по традиции на августовском педагогическом совещании губернатор Андрей Чибис вручил высокие государственные и региональные награды отличившимся педагогам области и в формате «свободного микрофона» ответил на вопросы участников встречи.