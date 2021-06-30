Андрей Чибис: «Мурманский областной драматический театр станет настоящим украшением нашего города и области»

Губернатор Андрей Чибис проверил ход работ по реконструкции Мурманского областного драматического театра. Вместе с первым заместителем министра строительства Мурманской области и представителями подрядной организации глава региона осмотрел холл первого этажа и фойе с большим залом.

«В настоящее время ремонтные работы идут в соответствии с теми сроками, которые мы актуализировали. Все материалы, которых не хватало, доставлены, задержки, связанные с пандемией, с недостатком рабочей силы, сейчас устранены. Тяжёлый проект, но очень рассчитываем, что в этом году мы увидим здесь премьеру, – отметил Андрей Чибис. – Надеемся, что Мурманский областной драматический театр станет настоящим украшением нашего города и области как снаружи, так и внутри».

Строительная готовность объекта сегодня составляет 90%. На главной сцене уже завершена штукатурка стен и сборка металлических галерей и подвесов для сценического оборудования (свет, звук). Закончилась реконструкция оркестровой ямы. Также выполнена штукатурка стен зрительного зала, устройство откосов лестничных маршей главных лестниц, пробивка технологических проёмов под вентиляцию в лифтовых шахтах.

Помещения гардеробной в холле первого этажа подготовлены под финишную отделку. Произведено утепление фасада, выполнена его окраска первым слоем. Завершилась облицовка мрамором полов второго и третьего этажей и главных лестниц.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в настоящее время ведётся прокладка внутренних инженерных сетей, устройство настила из палубной доски на сцене, облицовка мрамором полов первого этажа, колонн в гардеробной. В малом зале идут работы по прокладке трубной канализации и проводов для светозвукового оборудования, монтаж кровельного ограждения и лепных изделий по фасаду. Также ведётся укладка гранитной брусчатки и облицовка крылец гранитом, а также облицовка цоколя.