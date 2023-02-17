Андрей Чибис: Мурманский транспортный узел в активной стадии создания

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на территории морского порта «Лавна» под руководством губернатора Андрея Чибиса состоялось заседание координационного совета по реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Цель – обсудить текущий статус реализации объекта, выполнение работ по строительству железнодорожной линии ст. Выходной – ст. Лавна и развитие участка Волховстрой – Мурманск.

«Мурманский транспортный узел в активной стадии создания благодаря поддержке Президента России, федерального правительства, а также всех наших коллег. Железные дороги, электро- и водоснабжение превращают западный берег Кольского залива в крупный логистический хаб. С учетом такой инфраструктуры мы видим перспективы развития грузоперевозок. Уверен, что наш глубоководный, незамерзающий порт, который является стартом Северного морского пути, позволит развивать экономику не только региона, но и всей страны», – подчеркнул Андрей Чибис.

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров отметил, что за последний год логистические потоки изменились: значительная часть грузов, которая ранее шла на экспорт в западном направлении, развернулась на восток. Компания, по его словам, активно ведёт работы по расширению Восточного полигона, но нужно понимать, что его возможности не безграничны.

«В прошлом году по железной дороге перевезли порядка 20 млн тонн в порт Мурманска. Но необходимо существенное увеличение объёма перевозок в этом направлении, так как восточное с таким потоком не справится. Напомню, что Президент России поставил задачу обеспечить рабочее движение в новом порту «Лавна» в этом году», — сказал генеральный директор – председатель правления «РЖД».

Олег Белозёров отметил, что «РЖД» участвуют в двух составляющих проекта. Продолжается реконструкция линии от Волховстроя до Мурманска. Кроме того, необходимо создать ответвление на порт «Лавна». Сейчас объем выполненных работ составляет 55 процентов. Рабочее движение будет запущено уже в декабре.

«В 2021 году ГТЛК переструктурировала проект порта «Лавна» и активизировала строительные работы. Запуск глубоководного порта откроет новые возможности по экспорту грузов в западном и юго-восточном направлении. На сегодняшний день строительная готовность объекта – 57%. Мы усилили количество специалистов и техники, которые задействованы на площадке. Работы ведутся по графику. Как и планировали, отгрузки угля на экспорт начнем в 2024 году. В рамках первой очереди грузооборот достигнет 18 млн тонн», — заключил генеральный директор «ГТЛК» Евгений Дитрих.

Заместитель министра транспорта РФ Василий Десятков отметил, что на сегодня полностью обеспечено финансирование, госзаказчиком Ространсмодернизацией заключен контракт с «РЖД» в декабре на 36 млрд рублей.

«Наша задача – выделить и реализовать первоочередные работы, которые необходимы для фактического запуска рабочего движения в декабре 2023 года. И на это направить все силы. Полностью объект должен быть сдан в эксплуатацию к концу 2024 года», — сообщил заместитель министра транспорта РФ Василий Десятков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, участники совещания проверили ход работ на площадках. На текущий момент: выполнена вертикальная планировка территории, завершено строительство временных зданий и сооружений, подстанция «Лавна» введена в эксплуатацию. Ведутся строительные работы на всех основных участках – морском грузовом фронте, железнодорожном грузовом фронте, складской зоне и административно-хозяйственной, по дноуглублению акватории и водных подходов. На объекте задействовано около 1,3 тысячи персонала и 226 единиц строительной техники.