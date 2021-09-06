Андрей Чибис: «Мы будем всячески помогать Печенгскому округу»

Проблемы в Печенгском округе, особенно в военных городках, копились десятилетиями, но регион не оставит муниципалитет без помощи, отметил губернатор Андрей Чибис, резюмируя итоги рабочей поездки на Северо-Запад Мурманской области.

Основным содержанием поездки стало живое общение с людьми. В Никеле глава региона провёл встречу с жителями посёлка. В ней также приняли участие глава округа Андрей Кузнецов, председатель местного Совета депутатов Любовь Черепанова, главный врач Печенгской центральной районной больницы Татьяна Лоткова. Разговор получился живой и местами острый. Никельчане подняли перед губернатором целый ряд насущных проблем – ветшающее жильё, низкие темпы благоустройства и дорожного ремонта, недостатки работы ЖКХ. Один из самых больных вопросов – нехватка кадров в Печенгской ЦРБ, из-за чего людям приходится ездить к врачам-специалистам в Мурманск.

Все озвученные никельчанами вопросы были зафиксированы, часть из них непосредственно адресована руководству округа, часть взята в работу региональными ведомствами. Андрей Чибис поблагодарил жителей посёлка за откровенную беседу.

«Посёлок Никель я не брошу. Куча проблем накоплена в ЦРБ, мы ей финансово помогаем и поможем ещё. Быстрое решение – либо направлять сюда врачей с осмотрами, либо организовать автобус в Мурманск. Главное, я вижу, что и глава округа, и главврач больницы искренне хотят изменить ситуацию к лучшему. Спасибо вам за честный разговор, мы очень постараемся, чтобы вы ощутили эти изменения», – сказал глава региона.

Дальнейшими пунктами поездки губернатора стали военные городки – Луостари, 19 Километр и Спутник. Андрей Чибис пообщался с жителями на улицах, осмотрел жилые дома, побывал в нескольких подъездах и квартирах. В гарнизонах свои специфические проблемы, главная из которых – критический износ жилищного фонда. Дома стоят на балансе Минобороны, ремонт в них не производился многие годы, текут крыши, разрушаются фасады. Вместе с тем жители 19 км отметили, что не так давно взявшая фонд в управление компания работает добросовестно – в домах стало тепло, улицы зимой качественно убираются.

Сразу на месте губернатор предложил варианты выхода из сложившейся ситуации.

«Самые острые – это текущие кровли, нехватка инфраструктуры и медобслуживание. Мы сейчас вместе с командованием флота уточнили конкретные острые моменты. По Луостари мы приняли необходимое решение – оперативно вне всяких программ отремонтируем кровли, я дал поручение выделить деньги из резервного фонда на эти цели, несмотря на то, что это федеральная собственность. Вопросы, связанные с капитальным ремонтом домов, – это, конечно, более длительные сроки, мы постараемся сделать так, чтобы эти дома попали в нашу программу реновации ЗАТО. Два дома в 19 Километре как раз отремонтированы по этой Программе», – сообщил глава области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по совам Андрея Чибиса, встречи и непосредственное общение с людьми в муниципалитетах – незаменимый инструмент в повседневной работе власти любого уровня.

«Никакие интернет-коммуникации и соцсети не заменят личного общения. Принципиально важно, несмотря на все сложности, выходить к людям, слушать и решать проблемы. Поэтому выезды на территории, как это было начиная с моего появления в Мурманской области в 2019 году, постоянно продолжаются и будут продолжаться. Я вижу от этого результат. Мне приятно, что у нас сейчас во главе Печенгского округа стоят действительно эффективные управленцы, которые сделали город Заполярный примером. И я очень рассчитываю, что и эти «тяжёлые» посёлки также будут меняться. Ну а мы со своей стороны будем всячески помогать Печенгскому округу, выделять дополнительные ресурсы, чтобы накопленные проблемы быстрее решались», – подытожил губернатор.